Athletico Paranaense – River Plate: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Athletico Paranaense – River Plate del 24 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per gli ottavi di qualificazione della Copa Libertadores

CURITIBA – Nella tarda serata di martedì 24 novembre, alle ore 23:15, si terrà la partita Athletico Paranaense – River Plate, valevole per gli ottavi di qualificazione della Copa Libertadores 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che arrivano dalla vittoria in campionato raggiunta nel recupero della sesta giornata, lontano dalle mura di casa, con il risultato di 0-2 contro l’Atlético Mineiro. La formazione dello Stato di Paraná occupa attualmente l’undicesimo posto in classifica con venticinque punti. I padroni di casa nelle ultime cinque gare disputate nel campionato brasiliano hanno raccolto tre vittorie e due sconfitte. La squadra ospite, invece, ha giocato il suo ultimo incontro nella prima fase della Copa Liga Profesional argentina trovando i tre punti nel match disputato in trasferta con il Banfield terminato con il risultato di 0-2. Nelle ultime sfide sin qui giocate, la compagine argentina, invece, ha ottenuto una sconfitta e tre vittorie.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI ATHLETICO PARANAENSE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Santos tra i pali, pacchetto difensivo formato da Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique ed Abner. A centrocampo Christian sarà affiancato da Wellington e Fernando Canesin schierati in cabina di regia. Davanti, invece, spazio al trio formato da Nikão, Reinaldo e Kayzer.

QUI RIVER PLATE – Zanetti, a differenza degli avversari, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo 5-3-2 con Bologna in porta. Il pacchetto difensivo, con una linea a cinque, sarà formato da Sosa, Pérez e Pinola in mezzo con Angileri e Casco sulle linee laterali. A centrocampo Ponzio, Ferreira ed Alvarez si muoveranno sulla linea mediana. Davanti, infine, spazio al tandem composto da Pratto e Suárez.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Athletico Paranaense – River Plate, valevole per gli ottavi di qualificazione della Copa Libertadores 2020/2021, verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile gustarsi la partita su una smart tv scaricando l’app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. L’Applicazione è scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Le probabili formazioni di Athletico Paranaense – River Plate

ATHLETICO PARANAENSE (4-3-3): Santos; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Abner; Wellington, Christian, Fernando Canesin; Nikão, Reinaldo, Kayzer. Allenatore: Autuori.

RIVER PLATE (5-3-2): Bologna; Casco, Sosa, Pérez, Pinola, Angileri; Alvarez, Ponzio, Ferreira; Suárez, Pratto. Allenatore: Gallardo.

STADIO: Arena da Baixada di Curitiba