Atletico Madrid – Real Sociedad: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Atletico Madrid – Real Sociedad del 24 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 10a giornata della Liga

MADRID – Domenica 24 ottobre, alle ore 21:00, si terrà il match Atletico Madrid – Real Sociedad, incontro valido per la 10a giornata della Liga. Da una parte del campo troviamo la formazione allenata da Diego Simeone, che con 17 punti è attualmente in 5a posizione del campionato. A pari punti con i rivali del Real Madrid e del Siviglia. Dall’altra parte del campo troviamo invece la capolista allenata da Imanol Alguacil, che con 20 punti arriva da una vittoria contro il Maiorca. Sul piano psicologico anche l’Atletico Madrid viene dalla vittoria casalinga dello scorso 2 ottobre contro il Barcellona. Match importante, quindi, per entrambe le formazioni, che devono consolidare la propria posizione in classifica.

La presentazione del match

QUI ATLETICO MADRID – La formazione di Simeone potrebbe adottare il modulo 3-5-2, con Felipe, Kondogbia ed Hermoso in posizione arretrata. A centrocampo troviamo dal 1′ Trippier, De Paul, Koke, Lemar e Carrasco, alle spalle del tandem offensivo formato da Griezmann e Felix.

QUI REAL SOCIEDAD – Il ct della capolista Imanol Alguacil potrebbe invece optare per un modulo 4-4-2, schierando dal 1′ Gorosabel, Zubeldia, Normand e Munoz in difesa. Cerniera di centrocampo con Januzaj, Zubimendi, Merino e Silva; coppia d’attacco formata da Portu e Isak.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid – Real Sociedad

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Felipe, Kondogbia, Hermoso; Trippier, De Paul, Koke, Lemar, Carrasco; Griezmann, Felix. Allenatore: Diego Simeone

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Normand, Munoz; Januzaj, Zubimendi, Merino, Silva; Portu, Isak. Allenatore: Imanol Alguacil

Dove vederla in TV e streaming

La sfida Atletico Madrid – Real Sociedad, in programma per domenica 24 ottobre, alle ore 21:00, sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Football ed in streaming mediante l’app Sky Go.