Olympique Marsiglia – PSG 0-0: cronaca diretta live, risultato finale

La partita Olympique Marsiglia – PSG del 24 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’undicesima giornata di Ligue 1

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: OLYMPIQUE MARSEILLE-PARIS SAINT-GERMAIN 0-0

SECONDO TEMPO

90′ Si conclude qui l’incontro tra Olympique Marseille e Paris Saint-Germain, 0 a 0 il risultato finale. Un saluto da Calciomagazine che vi ricorda di seguire le prossime dirette

86′ Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Marquinhos

86′ Intervento di Danilo Pereira, inevitabile il cartellino giallo per lui

83′ Buttato nella mischia Georginio Wijnaldum

83′ Fuori dal campo Neymar per Paris Saint-Germain

78′ Gerson fa il suo ingresso in campo

78′ Abbandona il campo Cengiz Ünder per Olympique Marseille

78′ Spazio a Bamba Dieng, nuova mossa per l’allenatore

78′ Finisce la gara di Arkadiusz Milik che lascia il rettangolo di gioco

71′ Pape Gueye in campo, prende il posto del compagno di squadra

71′ Gli fa spazio Boubacar Kamara per Olympique Marseille

71′ In campo per Olympique Marseille Konrad de la Fuente

71′ Valentin Rongier fuori campo per dar spazio al compagno

61′ Entra in campo Thilo Kehrer per Paris Saint-Germain

61′ Abbandona il campo Ángel Di María per Paris Saint-Germain

57′ Attenzione! Cartellino rosso per Achraf Hakimi. Paris Saint-Germain con un uomo in meno dopo la decisione dell’arbitro

46′ Tutto è pronto per l’inizio del secondo tempo, ci siamo, partiti!

PRIMO TEMPO

45′ Finisce la prima frazione di gioco tra Olympique Marseille-Paris Saint-Germain. Non perdetevi il secondo tempo dell’incontro che seguiremo assieme

45′ Sul terreno di gioco per Paris Saint-Germain Idrissa Gueye

45′ Marco Verratti lascia il terreno di gioco

18′ Il direttore di gara estrae il giallo a Valentin Rongier

17′ Intervento di Jorge Sampaoli, inevitabile il cartellino giallo per lui

1′ Parte con l’incontro tra Olympique Marseille e Paris Saint-Germain!

Nuovo appuntamento con i live di Calciomagazine, in campo Olympique Marseille e Paris Saint-Germain

Tabellino

OLYMPIQUE MARSEILLE: Pau López; William Saliba, Luan Peres, Duje Ćaleta-Car, Pol Lirola, Boubacar Kamara (dal 26′ st Pape Gueye), Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder (dal 33′ st Gerson), Valentin Rongier (dal 26′ st Konrad de la Fuente), Dimitri Payet, Arkadiusz Milik (dal 33′ st Bamba Dieng). A disposizione: Steve Mandanda, Álvaro González, Leonardo Balerdi, Jordan Amavi, Amine Harit. Allenatore: Jorge Sampaoli.

PARIS SAINT-GERMAIN: Keylor Navas; Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Marco Verratti (dal 45′ pt Idrissa Gueye), Danilo Pereira, Kylian Mbappé, Neymar (dal 38′ st Georginio Wijnaldum), Ángel Di María (dal 16′ st Thilo Kehrer), Lionel Messi. A disposizione: Gianluigi Donnarumma, Juan Bernat, Abdou Diallo, Ander Herrera, Mauro Icardi, Julian Draxler. Allenatore: Mauricio Pochettino.

Reti: –

Ammonizioni: al 18′ pt Valentin Rongier (OLY), al 41′ st Marquinhos (PAR), al 41′ st Danilo Pereira (PAR).

Espulsioni: al 12′ st Achraf Hakimi (PAR).

La presentazione del match

MARSIGLIA – Questa sera, domenica 24 ottobre, alle ore 20.45 si giocherà Olympique Marsiglia – PSG, incontro valido per l’undicesima giornata di Ligue 1 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Sampaoli che viene dal pareggio esterno, in Europa League, contro la Lazio. In campionato, l’Olympique Marsiglia è reduce dalla vittoria casalinga contro il Lorient ed in classifica occupa la terza posizione, insieme ad Angers e Nantes, con 17 punti ed una gara in meno. Dall’altra parte troviamo la squadra di Pochettino che viene dalla vittoria casalinga, in Champions League, contro il Lipsia. In campionato, il PSG è reduce dal successo interno contro l’Angers ed in classifica occupa la prima posizione con 27 punti.

QUI OLYMPIQUE MARSIGLIA – Sampaoli dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali, pacchetto difensivo composto da Rongier e Luan Peres sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Balerdi e Caleta-Car. A centrocampo Kamara e Guendouzi in cabina di regia mentre davanti spazio a Lirola, Payet e Under alle spalle di Milik.

QUI PSG – Pochettino dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, reparto difensivo composto da Dagba e Diallo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kehrer e Kimpembe. A centrocampo Danilo Pereira in cabina di regia con Herrera e Verratti mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Neymar, Messi e Mbappé.

Le probabili formazioni di Olympique Marsiglia – PSG

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Rongier, Balerdi, Caleta-Car, Luan Peres; Kamara, Guendouzi; Lirola, Payet, Under; Milik. Allenatore: Sampaoli

PSG (4-3-3): Donnarumma; Dagba, Kehrer, Kimpembe, Diallo; Herrera, Danilo Pereira, Verratti; Neymar, Messi, Mbappé. Allenatore: Pochettino

STADIO: Velodrome

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Olympique Marsiglia – PSG, valido per l’undicesima giornata di Ligue 1 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Spot Football (canale 203). La sfida sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky su Sky Go, servizio fruibile con l’applicazione riservata a pc, cellulare e tablet. L’alternativa per la partita del Velodrome tra Marsiglia PSG è NOW, la piattaforma on demand che permette di assistere alla programmazione di Sky previo acquisto di uno dei pacchetti facenti parte dell’offerta, in questo caso quello contenente il Le Classique.