Atletico Madrid – Salisburgo: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Atletico Madrid – Salisburgo del 27 Ottobre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la seconda giornata del girone A di Champions League 2020/2021, calcio d’inizio alle ore 21:00

MADRID – Martedi sera, 27 Ottobre, alle ore 21:00 andrà in scena la partita Atletico Madrid – Salisburgo, match valevole per la seconda giornata del girone A di Champions League 2020/2021.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: ATLéTICO MADRID-RB SALZBURG --- ATLéTICO MADRID:. A disposizione:. Allenatore: Diego Simeone.



RB SALZBURG:. A disposizione:. Allenatore: Jesse Marsch.



Reti: al ' pt . Diego Simeone.Jesse Marsch.al ' pt .

La presentazione del match

Martedì sera, presso il Wanda Metropolitano di Madrid, andrà in scena il match tra l’Atletico Madrid di Simeone e il Salisburgo di Marsch. Non hanno iniziato al meglio le due squadre il loro viaggio in questa edizione della Uefa Champions League per motivi differenti. I padroni di casa per la sconfitta rimediata con il Bayern, non per la sconfitta in se, ma per il modo in cui è arrivata. Gli ospiti del Salisburgo per aver buttato via la possibilità di vincere la prima partita in casa, dove erano dati come favoriti, contro la Lokomotiv Mosca. In questo match dunque, entrambe hanno bisogno di una vittoria per scacciare le critiche, dato che sembra paradossale vedere due squadre che viaggiano così bene in campionato, fare fatica in campo europeo. Tuttavia, Simeone e compagni si sono riscattati dopo la pesante sconfitta subita, vincendo in campionato contro il Betis per 2-0. Tutti sappiamo che la forza dell’Atletico deriva proprio dalla fase difensiva e Simeone proverà a far valere ciò anche in campo europeo. Il Salisburgo invece, continua a macinare vittorie in Bundesliga e proverà a farsi valere anche in Champions, tentando di conquistare la prima vittoria nel girone. A seguire i probabili schieramenti delle due squadre.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid – Lokomotiv Mosca

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak, Manu, Hermoso, Sanchez, Tripper, Lemar, Koke, Torreira, Correa, Costa. Allenatore: Simeone

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic, Wober, Ounguene, Wober, Ulmer, Camara, Mweupu, Okafor, Daka, Szoboslai, Koita. Allenatore: Marsch

STADIO: Wanda Metropolitano

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Atletico Madrid – Salisburgo, valevole per la seconda giornata del girone A di Uefa Champions League, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky, sul canale 251. Inoltre potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.