Calcio femminile, Austria – Italia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Austria -Italia del 14 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere l’amichevole di calcio femminile

VIENNA – Lunedì 14 giugno, alle ore 16.30, al ‘WienerNeustadt Arena’ di WienerNeustad la Nazionale femminile italiana affronterà in amichevole l’Austria, l’ultima prima di iniziare a settembre il cammino nel girone di qualificazione per il Mondiale del 2023. Le Azzurre allenate da Milena Bertolini vengono dalla vittoria di misura ottenuta nell’incontro amichevole contro le campionesse d’Europa e vici campioni del Mondo dell’Olanda: decisiva una rete della Girelli al 14′ su calcio di rigore assegnato per un fallo della Jansen su Bonansea in occasione di una punizione di Cernoia. I precedenti tra le due compagini sono quattro, con il bilancio di tre vittorie per le azzurre e un pareggio, quello del 7 marzo 2016 in una gara amichevole finita a reti inviolate.

La cronaca del match e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: AUSTRIA-ITALIA



ITALIA:



Reti:

Le probabili formazioni di Austria – Italia

L’Austria dovrebbe optare invece per un 4-3-3 con Pal tra i pali, terzini Wienroither e Naschenweng e al centro Wenninger e Kirchberger. A centrocampo Zadrazil, Puntigam e Hobinger. In attacco Feiersinger e Dunst ali e Billa punta centrale. L’Italia dovrebbe scendere in campo con un modulo speculare, con Giuliani in porta, pacchetto difensivo con Gama e Linari e Bergamaschi e Bartoli sulle fasce. In mezzo al campo Rosucci, Giugliano e Ceronia. Tridente offensivo formato da Serturini, Giacinti e Girelli.

Austria 4-3-3 Pal, Wienroither, Wenninger, Kirchberger, Naschenweng, Zadrazil, Puntigam, Hobinger, Feiersinger, Billa, Dunst

Italia (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Bartoli; Rosucci, Giugliano, Ceronia; Serturini, Giacinti, Girelli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro amichevole Austria – Italia sarà trasmesso da Rai Due e in streaming su Rai Play.