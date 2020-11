Austria – Norvegia: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Austria – Norvegia del 18 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il gruppo 1 della Lega B della Uefa Nations League

VIENNA – Alle ore 20:45, nella serata di mercoledì 18 novembre, si giocherà il match Austria – Norvegia, valevole per il sesto turno del gruppo 1 della Lega B della Uefa Nations League. La gara dell’Ernst Happel Stadion di Vienna, metterà di fronte due compagini che hanno raccolto ottimi risultati e si trovano appaiati in testa al girone di questa competizione europea riservata alle nazionali. Da una parte, i padroni di casa che arrivano dalla vittoria nel match di Nations League del 14 Ottobre scorso, lontano dalle mura di casa, con il risultato di 0-1 contro con la Romania. La formazione austriaca, inoltre, in graduatoria di questo torneo si trova in testa con nove punti. La squadra ospite, invece, ha giocato la sua ultima gara di Nations League il 14 Ottobre scorso trovando una vittoria casalinga nell’incontro terminato di 0-1 contro l’Irlanda del Nord. Nel Gruppo 1 la squadra norvegese, invece, si trova in seconda posizione a pari punti proprio con gli austriaci.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

AUSTRIA:. A disposizione:. Allenatore: Franco Foda.



NORVEGIA:. A disposizione:. Allenatore: Lars Lagerbäck.



Reti: al ' pt . Franco Foda.Lars Lagerbäck.al ' pt .

La presentazione del match

QUI AUSTRIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Pervan tra i pali. Il, pacchetto difensivo a quattro, invece, sarà formato da Trimmel ed Hinteregger sulle due fasce con Lienhart e Trauner in mezzo. A centrocampo, inoltre, Zulj ed Holzhauser si muoveranno in cabina di regia con Wiesinger e Lazaro schierati sulle fasce. Davanti, invece, spazio al tandem formato da Schaub e Kalajdzic in attacco.

QUI NORVEGIA – Lagerback, al pari degli avversari, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo 4-4-2 con Hansen in porta. Il pacchetto difensivo, costituito da una linea a quattro, sarà formato da Elabdellaoui, Strandberg, Ajer e Meling. A centrocampo Berge spazierà in cabina di regia insieme a Normann mentre Odegaard e Elyounoussi saranno le due ali. Davanti, infine, spazio al duo formato da Haaland e King.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Austria – Norvegia delle ore 20:45, valevole per il sesto turno del gruppo 1 della Lega B della Uefa Nations League, non verrà trasmesso in diretta sulle consuete piattaforme televisive.

Le probabili formazioni di Austria – Norvegia

AUSTRIA (4-4-2): Pervan; Trimmel, Lienhart, Trauner, Hinteregger; Lazaro, Zulj, Holzhauser, Wiesinger; Schaub, Kalajdzic. Commissario tecnico: Foda.

NORVEGIA (4-4-2): Hansen; Elabdellaoui, Strandberg, Ajer, Meling; Odegaard, Berge, Normann, Elyounoussi; King, Haaland. Commissario tecnico: Lagerback

STADIO: Ernst Happel Stadion di Vienna