Israele – Scozia 1-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Israele – Scozia del 18 Novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sesta ed ultima giornata del gruppo 2 della Uefa Nations League, Lega B

NETANYA – Questa sera, mercoledì 18 Novembre, alle ore 20.45, andrà in scena Israele – Scozia, incontro valevole per la sesta ed ultima giornata del gruppo 2 di Lega B della Uefa Nations League 2020/2021.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: ISRAELE-SCOZIA 1-0 SECONDO TEMPO 62' Abbandona il terreno di gioco Bibras Natcho per Israele 62' Spazio a Eyal Golasa, nuova mossa per l'allenatore 61' Gli fa spazio John McGinn per Scozia 61' Entra in campo Leigh Griffiths per Scozia 61' Finisce la gara di Lyndon Dykes che lascia il rettangolo di gioco 61' Minuti per Oliver McBurnie che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco 46' L’arbitro fischia l’inizio del secondo tempo tra Israele e Scozia. Ci prepariamo a vivere assieme un altro tempo PRIMO TEMPO 45' L'arbitro fischia la fine del primo tempo tra Israele e Scozia. Vi aspettiamo fra qualche istante per vedere come andrà a finire il secondo tempo del match 44' Gol! Manor Solomon supera l'estremo difensore e cambia il risultato ora siamo 1 a 0 1' L'arbitro da inizio alla partita!



Israele – Scozia in campo, siamo pronti a commentare il match nella speranza di divertici assieme ISRAELE: Ofir Marciano; Eitan Tibi, Sun Menachem, Eli Dasa, Manor Solomon, Bibras Natcho (dal 17' st Eyal Golasa), Neta Lavi, Nir Bitton, Sheran Yeini, Shon Weissman, Eran Zahavi. A disposizione: Itamar Nizan, Ariel Harush, Taleb Tawatha, Or Dadia, Orel Dgani, Joel Abu Hanna, Dor Peretz, Mohammad Abu Fani, Osama Khalaila, Yonatan Cohen. Allenatore: Willibald Ruttensteiner.



SCOZIA: David Marshall; Stephen O'Donnell, Declan Gallagher, Kieran Tierney, Andrew Robertson, Scott McTominay, Callum McGregor, John McGinn (dal 16' st Leigh Griffiths), Ryan Jack, Ryan Christie, Lyndon Dykes (dal 16' st Oliver McBurnie). A disposizione: Jon McLaughlin, Craig Gordon, Greg Taylor, Scott McKenna, Liam Cooper, Andrew Considine, Lawrence Shankland, Liam Palmer, Kenny McLean, Oliver Burke. Allenatore: Steve Clarke.



Reti: al 44' pt Manor Solomon.







La presentazione del match

Ci apprestiamo a seguire l’ultimo match di Israele e Scozia in un girone di Nations League che risulta ancora tutto da decidere. I padroni di casa dell’Israele, piazzati al terzo posto con 5 punti, ormai fuori dal discorso promozione, giocheranno per evitare la retrocessione, dato che anche la Slovacchia è nella loro stessa situazione, ma con un punto di svantaggio. Gli scozzesi del Ct Clarke invece, a differenza degli israeliani, potranno giocarsi fino all’ultimo minuto la promozione in Lega A. Ovviamente ciò dipenderà anche dai risultati che otterrà la Repubblica Ceca. Tuttavia una vittoria metterebbe in ghiaccio la loro qualificazione. Per loro l’unico obiettivo saranno proprio i 3 punti.

QUI ISRAELE – Vediamo come tra le fila israeliane, a differenza dell’ultimo incontro Elhamed, che ha rimediato un’espulsione contro la Repubblica Ceca. Da loro ci aspettiamo un contenuto 5-3-2 con il tandem d’attacco formato da Zahavi e Dabbur.

QUI SCOZIA – Gli scozzesi invece, arrivano al match da una sconfitta amara contro la Slovacchia per 1 a 0. Avrebbero potuto già mettere al sicuro il discorso qualificazione. Tuttavia per evitare altri errore Clarke punterà sul 4-3-3 con il tridente d’attacco formato da Christie, McBurnie e Armstrong.

Le probabili formazioni di Israele – Scozia

ISRAELE (5-3-2): Marciano; Dasa, Tibi, Yeini, Arad, Menahem; Natcho, Golasa, Salomone; Zahavi, Dabbur. Allenatore: Ruttensteiner.

SCOZIA (4-3-3): Gordon; Considine, Cooper, McKenna, Tierney; Palmer, McGinn, McLean; Christie, McBurnie, Armstrong. Allenatore: Clarke

STADIO: Stadio Netanya

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Israele – Scozia, valevole per l’ultima giornata del gruppo 2 della Uefa Nations League 2020/2021, Lega B, non verrà trasmesso in chiaro da emittenti tv italiane. Tuttavia potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.