Avellino – Bari: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Avellino – Bari di Sabato 10 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 35° giornata del Girone C di Serie C

AVELLINO – Sabato 10 aprile 2021 , alle ore 17:30, verrà disputato Avellino – Bari , match valido per la 35°giornata del Girone C di Serie C. Una sfida importantissima per il secondo posto dopo che la Ternana ha già conquistato matematicamente la promozione diretta. Gli irpini sono reduci dalla pesante sconfitta per 4-1 subita proprio dalla squadra umbra ma avendo 63 punti contro i 59 del Bari, in caso di vittoria, finirebbero per acquisire un distacco importante. Sono 35 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 12 vittorie dei padroni di casa, 8 pareggi e 15 affermazioni dei Galletti. Nella gara di andata, giocata il 20 dicembre 2020, il Bari si è imposto con il risultato di 4-1 . I bookmakers danno favorita l’Avellino e la quota della vittoria è data a 2.25. L’Avellino , nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte; ha segnato 7 gol e ne ha subito 9 . Il bilancio del Bari é invece di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime 5; 5 reti fatte e 5 subite. A dirigere la gara sarà D’Ascanio della sezione di Ancona. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Avellino – Bari anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Avellino – Bari , valevole per la 35° giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Le probabili formazioni di Avellino – Bari

Braglia potrebbe schierare un modulo 3-5-2 con Forte in porta e retroguardia formata da Ciancio, Illanes e Miceli. In cabina di regia Aloi, con Adamo e D’Angelo mezz’ali; sulle corsie Rizzo e Tito. Davanti Maniero e Santaniello. Carrera potrebbe optare invece per un modulo 3-4-3 con Frattali in porta, pacchetto difensivo con Semenzato, Minelli e Di Cesare. A centrocampo Bianco e De Risio; sulle corsie Perrotta e Marras. Tridente offensivo composto da Maita, D’Urso e Antenucci.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Ciancio, Illanes, Miceli; Rizzo, Adamo, D’Angelo, Aloi, Tito; Maniero, Santaniello. Allenatore: Braglia

BARI (3-4-3): Frattali; Semenzato, Minelli, Di Cesare, Perrotta; De Risio, Bianco; Marras, Maita, D’Ursi; Antenucci. Allenatore: Carrera