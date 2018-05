Avellino – Spezia 0-0: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta di Avellino – Spezia: presentazione del match, formazioni e cronaca in tempo reale della sfida valida per la quarantunesima giornata del campionato di Serie B, fischio d’inizio alle ore 20.30

AVELLINO – Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena Avellino – Spezia, incontro valido per la quarantunesima giornata del campionato di Serie B. Partita di fondamentale importanza per la compagine irpina che, nell’ultimo turno, ha pareggiato in quel di Ascoli e in classifica occupa la diciottesima posizione, al pari dei marchigiani, con 42 punti. Se il campionato dovesse finire oggi la squadra di Foscarini sarebbe costretta a disputare i play-out. Dall’altra parte, invece, ci sono i liguri che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato visto che in classifica occupano la decima posizione con 53 punti e nell’ultimo turno hanno stritolato la Pro Vercelli 5-1. Ad arbitrare la gara del Partenio sarà il signor Marinelli della sezione di Tivoli.

La cronaca minuto per minuto



QUI AVELLINO – Foscarini dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-1-1 con Radu in porta, pacchetto difensivo composto da Kresic e Migliorini al centro mentre sulle fasce spazio a Ngawa e Marchizza. A centrocampo Di Tacchio e D’Angelo in regia mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Molina e Bidaou. In attacco Asencio a supporto dell’unica punta Castaldo.

QUI SPEZIA – Gallo potrebbe mandare in campo la stessa formazione che ha divorato la Pro Vercelli quindi 3-5-2 con Manfredini tra i pali, pacchetto arretrato composto da De Col, Giani e Capelli. A centrocampo Juande in cabina di regia con Pessina e Maggiore mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a De Francesco e Augello. In attacco tandem composto da Gilardino e Marilungo.

Le probabili formazioni

AVELLINO (4-4-1-1): Radu; Ngawa, Kresic, Migliorini, Marchizza, Bidaoui, Di Tacchio, D’Angelo, Molina, Asencio, Castaldo. Allenatore: Foscarini

SPEZIA (3-5-2): Manfedini; De Col, Giani, Capelli, De Francesco, Pessina, Juande, Maggiore, Augello, Gilardino, Marilungo. Allenatore: Gallo

Stadio: Partenio – Lombardi