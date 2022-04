Avellino – Turris: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Avellino – Turris del 4 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie C 2021/2022

AVELLINO – Lunedì 4 aprile, alle ore 21, allo Stadio “Partenio – Lombardi”, andrà in scena Avellino – Turris, posticipo della trentacinquesima giornata del Girone C di Serie C 2021/2022. I padroni di casa sono reduci dalla successo esterno di misura contro il Picerno e sono quarti con 59 punti, frutto di quindici vittorie, quattordici pareggi e cinque sconfitte, con quarantatré gol fatti e venticinque subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte siglando quattro reti e incassandone altrettante. Gli ospiti vengono dalla sconfitta per 2-0 rimediata sul campo del Catanzaro e sono noni a quota 45 punti, con due partite da recuperare e con un cammino di quattordici partite vinte, tre pareggiate e cinque perse; quarantaquattro reti segnate e quarantasei incassate. La Turris non sta attraversando un buon momento: viene da tre k.o. di fila e nelle ultime cinque ha fatto quattro e ne ha subiti otto. Sono ventitrè i precedenti tra le due compagini con il bilancio di sette successi per i lupi, tre pareggi e sette affermazioni dei torresi: trentadue le reti messe a segno dall’Avellino, ventuno quelle della Turris. All’andata, lo scorso 28 novembre, finì 1-2 in favore degli irpini. A dirigere la gara sarà Valerio Maranesi della sezione Aia di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Maicol Ferrari della sezione di Rovereto e Tiziana Trasciatti della sezione di Foligno. Quarto ufficiale sarà Valerio Bocchini della sezione di Roma 1.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: AVELLINO - TURRIS Lunedì 4 aprile dalle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

Le dichiarazioni di Gautieri all’antivigilia del match

“Abbiamo lavorato molto in questi giorni, recuperando anche alcuni elementi importanti. Nelle prossime ore valuteremo le condizioni di Di Gaudio e di Kragl. Carriero ho voluto preservarlo.Dobbiamo lavorare tutti al massimo, non solo per un posto da titolare, ma anche per le convocazioni. Queste le farò solo in base a chi avrà lavorato bene. Questi giorni sono stati importanti per lavorare su alcuni aspetti tecnici, cosa che non siamo riusciti a fare prima giocando ogni due/tre giorni. La settimana intera, fortunatamente, ti permette di lavorare su tanti aspetti. La squadra ha lavorato bene, abbiamo capito che possiamo arrivare fino in fondo e giocarci la Serie B e nella partita di lunedì lo dobbiamo dimostrare. Sappiamo che affronteremo una squadra ostica, che gioca molto puntando l’uomo, andando sul 1 vs 1. Vedremo tanti duelli tra singoli, sarà fondamentale esser cattivi e lottare su ogni palla cercando di portare a casa i tre punti. Siamo consapevoli dell’importanza della gara essendo un derby. Ora come ora non guardiamo le prossime gare ma ci concentriamo solo sul prossimo avversario. Una volta archiviata questa gara penseremo al Bari. Da quando sono arrivato ho visto la squadra avere un atteggiamento vincente. Certamente bisogna migliorare tanti aspetti e non limitarsi a fare il compitino. A Picerno, ad esempio, non bisognava accontentarsi del gol man continuare a spingere. Ovviamente bisogna fare i conti con gli avversari, presenti in campo, che creano sempre molte difficoltà. Questo è un gruppo sano e compatto e lo vedo anche dal modo che hanno di esultare. Nell’ultima gara abbiamo creato 3 palle gol che non siamo riusciti a sfruttare e su questo dobbiamo migliorare”.

La presentazione del match

QUI AVELLINO – Assente Maniero, Guatieri dovrà valutare le condizioni di Kragl e Kanoutè. Potrebbe schierare il modulo 4-3-3, con Forte tra i pali. In difesa Silvestri, Bove, Dossena e Tito. In mediana Aloi, De Francesco e Kragl. In attacco Mignanelli, Murano e Plescia qualora Kanoute non dovesse essere disponibile.

QUI TURRIS – La Turris ha reso noto che gli ulteriori test cui sono stati sottoposti i componenti del gruppo squadra risultati in precedenza positivi al virus Sars-Cov-2 hanno rilevato la guarigione di tutti i soggetti che erano ancora in isolamento. Caneo dovrebbe afidarsi al modulo 3-4-3 con Perina e retroguardia formata da Manzi, Di Nunzio e Zanoni. In mezzo al campo Tascone e Bordo; sulle corsie esterne Nunziante e Varutti. Tridente offensivo composto da Giannone, Santaniello e Leonetti.

Le probabili formazioni di Avellino – Turris

AVELLINO (4-3-3): Forte, Silvestri, Bove, Dossena, Tito, Aloi, De Francesco, Kragl, Mignanelli, Murano, Plescia. Allenatore: Gautieri.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Zanoni; Nunziante, Tascone, Bordo, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. Allenatore: Bruno Caneo

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La partita sarà, inoltre, trasmessa in chiaro su Rai Sport + HD sul canale 58 del digitale terrestre.