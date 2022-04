Milan – Bologna: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Bologna del 4 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2021/2022

MILANO – Lunedì 4 aprile, alle ore 20.45, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, si affronteranno Milan e Empoli nel Monday Night della trentacinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I rossoneri vengono dal successo esterno di misura contro il Cagliari, firmato Bennacer, e sono sono chiamati a difendere il primo posto in classifica, che occupano con tre lunghezze di vantaggio sul Napoli e sei sull’Inter, che però deve ancora recuperare la gara contro il Bologna. La formazione di Pioli ha 66 punti, con un cammino di venti partite vinte, sei pareggiate e quattro sconfitte e con cinquantasei reti realizzate e ventinove incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre partite vinte e due pareggiate con quattro reti siglate e tre incassate. I felsinei vengono dalla sconfitta casalinga di misura contro l’Atalanta e sono dodicesimi, a pari merito con l’Empoli, con 32 punti e con un cammino di nove vittorie, sei pareggi e quattordici sconfitte con trentadue gol fatti e quarantaquattro subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto una volta, pareggiato due e perso due siglando cinque reti e subendone quattro. Sono settantatré i precedenti, a San Siro, tra le due compagini con il bilancio di quarantatré successi del Milan, diciassette pareggi e tredici affermazioni del Bologna. La gara di andata, lo scorso 23 ottobre, finì 2-4 in favore della squadra di Pioli.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN - BOLOGNA Lunedì 4 aprile dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in tempo reale della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Livio Marinelli, assistito da Margani e Mastrodonato, quarto uomo Baroni. Al Var ci saranno sarà Di Paolo mentre l’assistente Var sarà Lo Cicero.

La presentazione del match

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare soltanto al lungodegente Kjaer. Confermato il tradizionale modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori-Kalulu a e ai lati da Theo Hernandez e Calabria. In mediana Tonali e Bennacer. Sulla trequarti Messias, Kessie e Leao di supporto all’unica punta Giroud.

QUI BOLOGNA – Indisponibili De Silvestri e Kingsley. Il Bologna potrebbe scendere la squadra in campo con un modulo 3-4-2-1, con Skorupski in porta e difesa composta da Soumaoro, Medel e Theate. In mezzo al campo Schouten e Svanbergs; sulle corsie Dijks e Hickey; sulla trequarti Orsolini e Soriano di supporto all’unica punta Arnautovic.

Le probabili formazioni di Milan – Bologna

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Rafael Leão; Giroud. Allenatore: Pioli

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Orsolini, Soriano; Arnautovic. Allenatore: Mijhajlovic (in panchina Tanjga)

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Milan – Bologna, valido per la trentunesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà inoltre visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)