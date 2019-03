Barcellona – Lione: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Barcellona – Lione: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per il ritorno degli ottavi di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

BARCELLONA – Mercoledì 13 marzo alle ore 21 andrà in scena Barcellona – Lione, incontro valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dallo 0-0 dell’andata, tutto ancora in bilico. Da una parte c’è la formazione catalana che viene dal successo casalingo contro il Rayo Vallecano ed in classifica occupa la prima posizione con 63 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine francese che è reduce dal pareggio con lo Strasburgo ed in classifica occupa la terza posizione con 50 punti.

La presentazione del match

QUI BARCELLONA – La formazione di Valverde dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Ter Stegen in porta, pacchetto difensivo composto da Semedo e Jordi Alba sulle corsie esterne mentre nel mezzo Piquè e Lenglet. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con Rakitic ed Arthur mezze ali mentre davanti spazio al tridente composto da Coutinho, Suarez e Messi.

QUI LIONE – La compagine francese dovrebbe schierarsi col 4-3-1-2 con Lopes tra i pali, reparto difensivo composto da Dubois e Mendy sulle corsie esterne mentre nel mezzo Solet e Denayer. A centrocampo Aouar in cabina di regia con Traoré e Ndombelè mezze ali mentre davanti Fekir alle spalle della coppia d’attacco composta da Dembelé e Depay.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Barcellona – Lione, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Barcellona – Lione

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho. Allenatore: Valverde

LIONE (4-3-1-2): Lopes; Dubois, Solet, Denayer, Mendy; Traoré, Auoar, N’Dombèlé, Fekir; Depay, Dembélé. Allenatore: Genesio

STADIO: Camp Nou