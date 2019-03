Elenco delle partite previste per venerdì 15 marzo, in primo piano Serie A e Serie B con Cagliari-Fiorentina e Pescara-Cosenza.

CAGLIARI – Giornata di anticipi quest’oggi a cominciare dalla Serie A che aprirà la ventottesima giornata con Cagliari-Fiorentina: da una parte c’è la formazione sarda che viene dalla sconfitta colo Bologna mentre dall’altra ci sono i toscani che sono reduci dal pareggio casalingo contro la Lazio. In Serie B Pescara-Cosenza con la compagine abruzzese che è reduce dalla brutta sconfitta in casa del Cittadella mentre dall’altra troviamo la formazione calabrese che viene dal k.o. casalingo contro il Brescia. Si gioca anche all’estero con Real Sociedad-Levante che aprirà la giornata di Liga mentre in Bundesliga impegno casalingo per il Borussia Monchengladbach che se la vedrà contro il Friburgo. Due gli anticipi in programma nella Ligue 1 con Nizza-Tolosa e Lilla-Monaco.

FRANCIA: Ligue 1

19:00 Nizza – Tolosa

20:45 Lilla – Monaco

GERMANIA: Bundesliga

20:30 Monchengladbach – Friburgo

ITALIA: Serie A

20:30 Cagliari – Fiorentina [Cronaca Diretta]

ITALIA: Serie B

21:00 Pescara – Cosenza [Cronaca Diretta]

OLANDA: Eredivisie

20:00 Sittard – FC Emmen

SPAGNA: LaLiga

21:00 Real Sociedad – Levante

FRANCIA: Ligue 2

20:00

Beziers – Auxerre

Chateauroux – Paris FC

Grenoble – Nancy

Le Havre – AC Ajaccio

Niort – Metz

Red Star – Clermont

Sochaux – Troyes

Valenciennes- Orleans

MONDO: Viareggio Cup

15:00

Bologna U19 – Viareggio U19

Braga U19 – Cagliari U19

Club Brugge U19 – Ternana U19

Empoli U19 – UYSS New York U19

Inter U19 – APIA Tigers U19

Nania U19 – Venezia U19

Norchi Tbilisi U19 – Rieti U19

Nordsjaelland U19 – Ascoli U19

Parma U19 – Euro New York U19

17:00 Torino U19 – Athletico-PR U19

PORTOGALLO: Primeira Liga

21:30 Sporting – Santa Clara

TURCHIA: Super Lig

18:30 Fenerbahce – Sivasspor