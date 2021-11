Bari – Latina 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bari – Latina del Sabato 27 novembre 2021 in diretta: formazioni e risultato con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C – Girone C

BARI – Sabato 27 novembre 2021 andrà in scena Bari – Latina , gara valida per la giornata 16 del campionato Serie C – Girone C , il fischio di inizio é in programma per le ore 17:30 . La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano davanti dopo che la scorsa la Bari ha vinto con il risultato di 2-0.

Sintesi e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PRIMO TEMPO

Dopo 3 minuti su palla spiovente in area prova Paponi spalle alla porta a concludere in rovesciata ma palla sul fondo. Cross dal fondo di Antenucci troppo su Cardinali che non ha problemi a intervenire al 10′ e su azione di rimessa bell’azione di Amadio sulla trequarti ma filtrante errato su Carletti. Costante possesso palla della squadra di casa dopo questi primi 20 minuti di gioco ma non si registrano ancora palle gol pericolose. Al 19′ azione di contropiede con Di Livio, palla a Carletti che offre un bell’assist per Ercolano sul primo palo ma volée ravvicinata alta sopra la traversa. Al 25′ strepitoso intervento di Cardinali sul potente destro di Maita indirizzato sotto l’incrocio dei pali alla destra del portiere. Al 32′ si sblocca il risultato: Paponi crossa basso dal fondo sul primo palo, difesa e portiere che non riescono ad allontanare la sfera che perviene sui piedi di Antenucci freddo a concludere con un rasoterra da due passi.

BARI: Antenucci M., Botta R., Celiento D., Frattali P. (Portiere), Maita M., Mallamo A., Mazzotta A., Paponi D., Pucino R., Scavone M., Terranova E.. A disposizione: Belli F., Bianco R., Cheddira W., Citro N., Di Gennaro D., Gigliotti G., Lollo L., Marras M., Polverino E. (Portiere), Ricci G., Simeri S.



LATINA: Amadio S., Cardinali M. (Portiere), Carissoni L., Carletti C., Di Livio L., Ercolano E., Esposito A., Giorgini A., Nicolao G., Sane A., Tessiore A.. A disposizione: Alonzi F. (Portiere), Atiagli N., Barberini C., Celli A., Ciammaruconi, D'Aloia M., De Santis E., Jefferson S., Marcucci A., Rosseti L., Rossi A., Teraschi M.



Reti: al 32' pt Antenucci M. (Bari).



Ammonizioni: al 31' pt Maita M. (Bari).

Antenucci M., Botta R., Celiento D., Frattali P. (Portiere), Maita M., Mallamo A., Mazzotta A., Paponi D., Pucino R., Scavone M., Terranova E..Belli F., Bianco R., Cheddira W., Citro N., Di Gennaro D., Gigliotti G., Lollo L., Marras M., Polverino E. (Portiere), Ricci G., Simeri S.Amadio S., Cardinali M. (Portiere), Carissoni L., Carletti C., Di Livio L., Ercolano E., Esposito A., Giorgini A., Nicolao G., Sane A., Tessiore A..Alonzi F. (Portiere), Atiagli N., Barberini C., Celli A., Ciammaruconi, D'Aloia M., De Santis E., Jefferson S., Marcucci A., Rosseti L., Rossi A., Teraschi M.al 32' pt Antenucci M. (Bari).al 31' pt Maita M. (Bari).

Formazioni ufficiali

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Celiento, Mazzotta; Scavone, Maita, D’Errico, Botta; Antenucci; Paponi. A disposizione: Polverino, Gigliotti, Bianco, Simeri, Cheddira, Citro, Lollo, Di Gennaro, Belli, Marras, Ricci, Mallamo. Allenatore: Mignani

LATINA (3-5-2): Cardinali; Giorgini, Esposito, Carissoni; Nicolao, Tessiore, Amadio, Di Livio, Ercolano; Carletti, Sane. A disposizione: Ciammaruconi, Alonzi, Rosseti, De Santis, Barberini, Marcucci, Teraschi, Celli, Atiagli, D’Aloia, Jefferson, Rosso. Allenatore: Di Donato

Mister Mignani alla vigilia

Il tecnico della squadra pugliese ha predicato prudenza sul match con il Latina che potrebbe sembrare abbordabile sulla carta: “Troviamo il Latina in un momento di forma perché vengono da risultati buoni: sarà una partita come sempre difficile, ma dobbiamo provare a vincere”. Quindi ha sottolineato come sia una squadra compatta che da pochi spazi all’avversario e il 3-5-2 consente di sfruttare l’ampiezza. Parlando del modo per proseguire su questo cammino positivo ha detto come è importante la testa sgombra da pensieri e giocare con entusiasmo. Le vittorie facilitano questo processo ma c’è del lavoro dietro per rendere il gruppo cosciente e consapevole. Si può cadere ma è importante restare sempre a testa alta.

I convocati del Bari

Portieri: 1.Frattali, 13.Polverino, 22.Plitko

Difensori: 3.Gigliotti, 5.Celiento, 23.Mazzotta, 24.Belli, 25.Pucino, 26.Terranova, 31.Ricci

Centrocampisti: 4.Maita, 8.Bianco, 14.D’errico, 20.Lollo, 21.Di Gennaro, 29.Scavone, 99.Mallamo

Attaccanti: 7.Antenucci, 9.Simeri, 10.Botta, 11.Cheddira, 18.Citro, 30.Marras, 88.Paponi

Presentazione della partita

L’incontro si disputerà allo stadio Stadio San Nicola e sarà diretto dall’arbitro Adalberto Fiero di Pistoia coadiuvato da Pietro Pascali di Bologna e Davide Stringini di Avezzano; quarto ufficialie Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Il Bari gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.34 . I biancorossi nelle ultime cinque partite, hanno un bilancio costituito di 3 vinte, 0 pareggiate e 2 perse; ha realizzato 7 gol e subito 5 . Il bilancio della Latina é invece di 3 vinte, 0 pareggiate e 2 perse nelle ultime 5; 8 reti fatte e 5 subite. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Bari – Latina anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. In Serie C – Girone C al primo posto c’é la Bari con 33 , al secondo posto Palermo con 29 e al terzo posto Turris a quota 28.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Bari – Latina, valida per la giornata 16 del campionato Serie C – Girone C , verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.