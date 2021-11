Frosinone – Pordenone: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Frosinone – Pordenone del 27 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino. Dove vedere l’incontro valido per la quattordicesima giornata del campionato di calcio di Serie B 2021/2022

FROSINONE- Sabato 27 novembre, alle ore 14, allo Stadio “Benite Stirpe”, andrà in scena Frosinone – Pordenone match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022. I ciciari vengono dal pareggio interno a reti bianche contro il Lecce; sono quarti, a pari merito con Cremonese e Reggina, con 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e una sconfitta; 18 gol fatti e 10 subiti. I friulani sono reduci dalla sconfitta casalinga di misura contro l’Ascoli e sono ultimi a quota 3 con un percorso di tre partite pareggiate e dieci perse; 8 reti realizzate e 20 incassate.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

FROSINONE:. A disposizione:



PORDENONE:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere il match sarà Antonio Rapuano della seione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Gamal Mokhtar della sezione di Lecco e Davide Moro di Schio (VI). Quarto Uomo Luigi Catanoso di Reggio Calabria. Al Var Paolo Valeri di Roma2. Assistente Avar Eugenio Scarpa di Collegno (LO)

La presentazione del match

QUI FROSINONE – Il Frosinone potrebbe adottare il modulo 4-3-3, con Ravaglia in porta e Zampano, Gatti, Szyminski e Cotali in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Boloca, Ricci e Lulic, alle spalle del tridente composto da Canotto, Charpentier e Garritano.

QUI PORDENONE – Tedino dovrà rinunciare allo squalificato Falasco; in forte dubbio gli infortunati Tsadjout, Mensah, Charzanowski, Misuraca, Valietti e Sabbione. Probabile modulo speculare con Perisan tra i pali e retroguarddia formata al centro da Camporese e Stefani; sulle fasce El Kaouakibi e Barison. A centrocampo Misuraca, Pasa e Kupisz. Tridente offensivo formato da Ciciretti, Tsadjout e Folorunsho.

Le probabili formazioni di Frosinone – Pordenone

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia, Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali, Boloca, Ricci, Lulic, Canotto, Charpentier, Garritano. Allenatore: Grosso

PORDENONE (4-3-3): Perisan, El Kaouakibi, Camporese, Stefani, Barison, Misuraca, Pasa, Kupisz, Ciciretti, Tsadjout, Folorunsho. Allenatore: Tedino

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Frosinone – Pordenone, valido per la quattordicesima giornata del Campionato di Serie B2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.