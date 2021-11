Empoli – Fiorentina: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Empoli – Fiorentina del 27 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino. Dove vedere l’incontro valido per la 14° giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022

EMPOLI – Sabato 27 novembre, alle ore 15, allo Stadio Castellani, andrà in scena il derby Empoli – Fiorentina, gara di apertura della quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Verona, rimediata nei minuti di recupero quando é arrivato il gol di Tameze, e in classifica occupano il dodicesimo posto con 16 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio e sei sconfitte, con 19 gol fatti e 25 subiti. La squadra di Andreazzoli non vince dallo scorso 30 ottobre quando si impose per 1-2 sul campo del Sassuolo. I Viola sono reduci dal pirotecnico successo per 4-3 contro la capolista Milan e sono sesti, a pari merito con Lazio e Juventus, a quota 21 punti con un cammino di sette partite vinte e sei perse; 20 reti realizzate e 17 incassate. Sfida numero 29 quella di sabato al Castellani tra Empoli e Fiorentina. Nei 28 precedenti totali giocati, tra campionato e Coppa Italia, sono 6 le vittorie azzurre, a fronte di 7 pareggi e 15 affermazioni viola. Parlando invece delle sole gare giocate al Castellani, 12, sono 4 le affermazioni azzurre, altrettanti i pareggi e 5 le vittorie viola. L’ultima volta, a maggio del 2019, finì 1-0 per l’Empoli graie a una rete di Farias.

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: EMPOLI - FIORENTINA Sabato 27 novembre dalle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Juan Luca Sacchi di Macerata. Damiano Margani di Latina e Salvatore Affatato di Vco gli assistenti; Gianpiero Miele di Nola il IV uomo; Piero Giacomelli di Trieste il Var e Fabiano Preti di Mantova l’Avar. Sacchi ha diretto 24 gare in Serie A, 4 in questa stagione. Sono quattro i precedenti con l’Empolii, tutti al Castellani: nel febbraio del 2018 il successo sul Parma con la vittoria della formazione di mister Andreazzoli per 4-0; nell’agosto del 2018 la sconfitta 0-3 con il Cittadella nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, nel luglio del 2020 il successo per 2-0 sul Frosinone e infine la vittoria in Coppa Italia dello scorso agosto 4-2 sul Vicenza. Un solo precedente con la formazione viola, Fiorentina-Empoli 2-3 dell’aprile del 2021.

La presentazione del match

QUI EMPOLI – Andreazzoli dovrebbe recuperare Stojanovic, Viti, Ricci e Zurkowski. Potrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2, con Vicario tra i pali e Stojanovic, Tonelli, Romagnoli e Marchizza a comporre il reparto difensivo. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Haas, Ricci e Bandinelli, alle spalle di Henderson sulla trequarti. Tandem offensivo con Di Francesco e Pinamonti.

QUI FIORENTINA – Ancora indisponibili Nastasic e Pulgar. Per la Viola probabile modulo 4-3-3 con Terracciano tra i pali e retroguardia composta dai ritrovati Milenkovic e Martinez Quarta al centro e Odriozola e Biraghi sulle fasce. In mezzo al campo Bonaventura, Torreira e Castrovilli. In attacco Gonzalez, Vlahovic e Saponara.

Le probabili formazioni di Empoli – Fiorentina

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. Allenatore: Andreazzoli

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Empoli – Fiorentina, valido per la quattordicesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.