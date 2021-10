La partita Bari – Monopoli del 3 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 6° giornata del Girone B di Serie C 2021/2022

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: BARI-MONOPOLI 1-0

SECONDO TEMPO

90′ Triplice fischio, è terminato l’incontro tra Bari e Monopoli con il risultato di 1 a 0. Calciomagazine vi ringrazia per l’attenzione e vi rimanda ai prossimi incontri

79′ Ed è rete! Manuel Scavone . Il risultato cambia, 1 a 0 adesso

46′ Fischio del direttore di gioco, il secondo tempo tra Bari e Monopoli può cominciare

PRIMO TEMPO

45′ E’ tutto per la prima frazione di gioco tra Bari e Monopoli. L’arbitro ha fischiato la fine

1′ Parte con l’incontro tra Bari e Monopoli!

Tabellino

BARI (4-3-1-2): P. Frattali; R. Pucino, V. Di Cesare (dal 21′ st D. Celiento), E. Terranova, G. Ricci, R. Botta (dal 18′ st W. Cheddira), M. Scavone, M. Maita, A. D’Errico (dal 40′ st G. Gigliotti), M. Marras (dal 40′ st A. Mallamo), S. Simeri. A disposizione: F. Belli, A. Mazzotta, N. Citro, D. Plitko, D. Paponi, M. Antenucci, E. Polverino. Allenatore: Michele Mignani.

MONOPOLI (4-3-3): L. Loria; M. Arena (dal 41′ st M. Novella), N. Bizzotto, M. Mercadante, O. Viteritti, M. Piccinni, Z. Hamlili (dal 25′ st F. Grandolfo), F. Vassallo, A. Guiebre, M. D’Agostino (dal 25′ st C. Langella), E. Starita (dal 38′ st M. Nocciolini). A disposizione: I. De Santis, M. Guido, B. Morrone, F. Romano, C. Riggio, C. Nina, M. Tazzer, A. Bussaglia. Allenatore: Alberto Colombo.

Reti: al 34′ st Manuel Scavone.

Ammonizioni: al 45′ st R. Pucino (BAR), al 15′ pt M. Scavone (BAR), al 36′ st M. Arena (MON), al 19′ st M. Mercadante (MON), al 13′ pt Z. Hamlili (MON).

La presentazione del match

BARI – Domenica 3 ottobre, alle ore 17.30, allo Stadio “San Nicola”, si giocherà Bari – Monopoli, match valido per la settima giornata del Girone C di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 0-2 contro il Messina e in classifica sono primi con 14 punti, frutto di 2 vittorie e 2 pareggi. Distaccati di un punto, al secondo posto, ci son proprio gli ospiti, con un pareggio in meno e una sconfitta in più; nel turno precedente hanno vinto in casa per 2-0 contro il Picerno. Tra le mura amiche la squadra di Mignami ha vinto una volta e pareggiato l’altra; in trasferta quella di Scienza ha portato a casa 3 punti e perso una gara. A dirigere il match tra Bari e Monopoli in programma domenica sarà Federico Longo della sezione di Paola; assistenti: Roberto Fraggetta della sezione di Catania e Santino Spina della sezione di Palermo; il quarto ufficiale sarà Davide Moriconi della sezione di Roma 2.

QUI BARI – Mignani dovrebbe far scendere in campo la squadra con il moduli4-3-1-2. Fra i pali spazio a Frattali, davanti a lui Pucino, Celiento, Terranova e Mazzotta. A centrocampo Scavone, Maita e D’Errico. Sulla trequarti Botta a supporto di Cheddira e Simeri.

QUI MONOPOLI – Scienza dovrebbe schierarsi secondo i canoni del 3-5-2. Fra i pali spazio a Loria, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Arena, Bizzotto e Mercadante. Sulle fasce Novella e Guiebre, mezzali Bussaglia e Piccinni, mentre Vassallo agirà in cabina di regia. Davanti il tandem composto da Starita e Grandolfo.

Le probabili formazioni di Bari – Monopoli

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta; Scavone, Maita, D’Errico; Botta; Simeri, Cheddira. Allenatore: Mignani

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Novella, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Grandolfo, Starita Allenatore: Scienza

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bari – Monopoli verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su Sky Sport (canae 253 Satellite, 484 Digitale terrestre).