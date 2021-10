Benevento – Perugia 0-0: cronaca diretta live e risultato finale

La partita Benevento – Perugia del 3 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 7a giornata della Serie B

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: BENEVENTO-PERUGIA 0-0

SECONDO TEMPO

90′ Finisce qui Benevento – Perugia. Le squadre lasciano il campo di gioco. Risultato finale 0 a 0. Vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo di seguire la nostra sezione dedicata alle dirette per non perdere le prossime cronache in tempo reale

84′ Abbandona il campo Manuel De Luca per Perugia

84′ Sul terreno di gioco per Perugia Mirko Carretta

80′ Gennaro Acampora abbandona il terreno di gioco

80′ Spazio a Andrés Tello, nuova mossa per l’allenatore

76′ Intervento da cartellino giallo per Mattia Viviani

75′ Lascia il campo Salvatore Elia per Benevento

75′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Enrico Brignola

75′ Fuori dal rettangolo di gioco Giacomo Calò per Benevento

75′ Mattia Viviani fa il suo ingresso in campo

70′ Gli fa spazio Gianmaria Zanandrea per Perugia

70′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Filippo Sgarbi

65′ Gli fa spazio Salvatore Burrai per Perugia

65′ Simone Santoro si incammina verso il centro del campo, pronto l’ingresso

65′ Gli fa spazio Francesco Lisi per Perugia

65′ Buttato nella mischia Marcello Falzerano

63′ Gli fa spazio Roberto Insigne per Benevento

63′ Gabriele Moncini rimpiazza il compagno di squadra

59′ Inflessibile l’arbitro estrae il giallo per Gianluca Lapadula

55′ Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Gaetano Letizia

48′ Sanzionato con il giallo Marcos Curado, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall’arbitro

46′ Fischio del direttore di gioco, il secondo tempo tra Benevento e Perugia può cominciare

46′ Esce dal campo Daam Foulon per Benevento

46′ Edoardo Masciangelo fa il suo ingresso in campo

46′ Esce dal campo Aleandro Rosi per Perugia

46′ Marcos Curado fa il suo ingresso in campo

PRIMO TEMPO

45′ Finisce sul risultato di 0 a 0 il primo tempo tra Benevento- Perugia, squadre negli spogliatoi. Qualche minuto seguiremo il secondo tempo del match

36′ L’arbitro è irremovibile, giallo per Gennaro Acampora

1′ Benevento e Perugia ha inizio! Prepariamoci a gustare questo incontro assieme

Calciomagazine è felice di invitarvi al live di Benevento – Perugia, squadre su terreno di gioco, è tutto pronto

Tabellino

BENEVENTO: Alberto Paleari; Gaetano Letizia, Alessandro Vogliacco, Daam Foulon (dal 1′ st Edoardo Masciangelo), Federico Barba, Gennaro Acampora (dal 35′ st Andrés Tello), Giacomo Calò (dal 30′ st Mattia Viviani), Artur Ioniță, Salvatore Elia (dal 30′ st Enrico Brignola), Gianluca Lapadula, Roberto Insigne (dal 18′ st Gabriele Moncini). A disposizione: Gaspare Muraca, Nicoló Manfredini, Angelo Talia, Abdallah Basit, Dejan Vokič, Giuseppe Di Serio, Marco Sau. Allenatore: Fabio Caserta.

PERUGIA: Leandro Chichizola; Aleandro Rosi (dal 1′ st Marcos Curado), Gabriele Angella, Gabriele Ferrarini, Gianmaria Zanandrea (dal 25′ st Filippo Sgarbi), Jacopo Segre, Salvatore Burrai (dal 20′ st Marcello Falzerano), Christian Kouan, Manuel De Luca (dal 39′ st Mirko Carretta), Ryder Matos, Francesco Lisi (dal 20′ st Simone Santoro). A disposizione: Andrea Fulignati, Samuele Righetti, Emmanuel Gyabuaa, Alessandro Murgia, Andrea Ghion, Valentin Vanbaleghem, Jacopo Murano. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Reti: al ‘ pt .

Ammonizioni: al 10′ st Gaetano Letizia (BEN), al 36′ pt Gennaro Acampora (BEN), al 14′ st Gianluca Lapadula (BEN), al 31′ st Mattia Viviani (BEN), al 3′ st Marcos Curado (PER).

La presentazione del match

BENEVENTO – Oggi, domenica 3 ottobre, alle ore 20:30, si terrà il match Benevento – Perugia, incontro valido per la 7a giornata della Serie B. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa campani allenati da Fabio Caserta. Che attualmente si trovano in 5a posizione con 11 punti, ma a sole 5 lunghezze dalla vetta del campionato. Dall’altra parte del campo ci sarà la formazione umbra allenata da Massimiliano Alvini, che attualmente si trova a metà classifica con 9 punti: Perugia che deve assolutamente portare a casa un risultato utile, soprattutto dopo il pareggio casalingo contro l’Alessandria, lo scorso 26 settembre. Al Renato Curi, il risultato finale è stato di 1-1: dopo l’iniziale vantaggio segnato da De Luca, al 17′ è arrivato il pareggio da parte di Prestia.

QUI BENEVENTO – Il tecnico Caserta potrebbe adottare un modulo 4-4-2 standard, con Letizia, Glik, Barba e Foulon a comporre il blocco difensivo. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Ionita, Calò ed Acampora, alle spalle del tandem offensivo composto da Sau ed Improta.

QUI PERUGIA – Il Grifone potrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-1-2: Rosi, Angella e Sgarbi in posizione arretrata, alle spalle della cerniera di centrocampo con Falzerano, Burrai, Segre e Lisi. Unico trequartista Kouan, alle spalle della coppia d’attacco Murano-Carretta.

Le probabili formazioni di Benevento – Perugia

BENEVENTO (4-4-2): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Ionita, Calò, Acampora; Insigne, Sau, Improta. Allenatore: Fabio Caserta

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Rosi, Angella, Sgarbi; Falzerano, Burrai, Segre, Lisi; Kouan; Murano, Carretta. Allenatore: Massimiliano Alvini

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Benevento – Perugia verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.