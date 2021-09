Atalanta – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Milan del 3 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la settima giornata di Serie A

BERGAMO – Domenica 3 ottobre alle ore 20.45 si giocherà Atalanta – Milan, incontro valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Gasperini che viene dal successo casalingo, in Champions League, contro lo Young Boys. In campionato, l’Atalanta è reduce dal pareggio esterno contro l’Inter ed in classifica occupa la sesta posizione, in coabitazione con la Lazio, a quota 11 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Pioli che è reduce dalla sconfitta casalinga, in Champions League, contro l’Atletico Madrid. In campionato, il Milan viene dalla vittoria esterna contro lo Spezia ed in classifica occupa il secondo posto con 16 punti, -2 dal Napoli. Sono 120 i precedenti tra le due squadre con il bilancio favorevole al Milan con 52 vittorie contro i 25 successi dell’Atalanta, 43 i pareggi. La sfida verrà diretta dal signor Di Bello della sezione di Brindisi.

La cronaca con commento minuto per minuto

Domenica 3 ottobre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Musso in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Demiral e Djimsiti. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Zappacosta e Maehle sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Malinovskyi e Pessina alle spalle di Zapata.

QUI MILAN – Pioli dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Maignan tra i pali, reparto arretrato formato da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Tomori e Romagnoli. A centrocampo Kessie e Bennacer in cabina di regia mentre davanti spazio a Saelemaekers, Rebic e Leao alle spalle di Giroud.

Le probabili formazioni di Atalanta – Milan

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata. Allenatore: Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Rebic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

STADIO: Gewiss Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atalanta – Milan, valido per la settima giornata del campionato di Serie a 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Il match sarà quindi visibile su smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su qualunque tipologia di televisore collegandolo ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Essendo trasmessa da DAZN, Atalanta – Milan sarà ovviamente visibile in streaming mediante dispositivi come pc o notebook, o ancora smartphone e tablet. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, mentre nel secondo si potrà utilizzare l’apposita app compatibile con sistemi Android e iOS.