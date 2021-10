Serie A, Atalanta-Milan: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan del 3 ottobre 2021: incontro valido per la settima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45.

BERGAMO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Atalanta e Milan nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 19.45 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata. Allenatore: Gasperini [UFFICIALE ALLE 19.45]

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli [UFFICIALE ALLE 19.45]