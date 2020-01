Diretta Bari – Virtus Francavilla: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Bari – Virtus Francavilla del 2 Febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni, risultato e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie C – Girone C, calcio d’inizio alle ore 17:30

BARI – Nel pomeriggio di domenica 2 Febbraio, alle ore 17:30, si disputerà l’incontro Bari – Virtus Francavilla, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie C – Girone C 2019/2020. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito prestazioni differenti nel corso della stagione ed occupano posizioni di medio-alta classifica nel campionato cadetto. Gli uomini allenati da Vincenzo Vivarini, che occupano la seconda posizione nel torneo di riferimento, nell’ultimo turno disputato, hanno pareggiato sul difficile campo della Reggina, in testa alla graduatoria, con il risultato di 1-1.

Si preannuncia una gara di difficile lettura, anche se la compagine barese detiene comunque i favori del pronostico. La squadra di Bruno Trocini, che attualmente occupa l’undicesima piazza nella classifica, nell’ultimo incontro disputato, ha ottenuto bottino pieno grazie alla vittoria per 2-0 nel match disputato in casa contro la Paganese. I pugliesi andranno, di certo, alla ricerca dei 3 punti per tentare di avvicinare la zona play-off della classifica distante poche lunghezze.

Di seguito, riportiamo un estratto delle dichiarazioni di Mariano Fernandez, direttore sportivo della Virtus Francavilla che ha parlato della sfida con il Bari: “Credo che la Reggina abbia avuto un campionato molto più lineare e sia stato più continuo nei risultati, ma il Bari è in salute e sta bene fisicamente. Io credo che i biancorossi siano superiori alla Reggina a livello di valori, questo è il mio parere”. Infine, ha concluso con una considerazione sulla compagine biancazzurra: “Il rammarico è non aver avuto tutti gli effettivi sempre a disposizione, perché questa squadra poteva stare molto più su“

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio San Nicola di Bari domenica, nel pomeriggio, alle ore 17:30 per la ventiquattresima giornata di Serie C – Girone C. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una particolare propensione offensiva e potrebbero davvero regalare tante emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato un ottimo stato di forma. Sono undici i punti raccolti dal Bari nelle ultime cinque uscite stagionali. Gli ospiti, al contrario, hanno ottenuto otto punti nello stesso numero di partite e vivono un periodo di forma discreto.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Bari dovrebbe proporre un attacco con Laribi a supporto dei due attaccanti Simeri ed Antenucci. Sicuro assente lo squalificato Bianco. Il Virtus Francavilla, al contrario, potrebbe schierare il tandem formato da Vazquez e Perez nel reparto offensivo. Zenuni dovrebbe partire al centro della linea mediana del campo. Tra le fila della formazione ospite non sarà presente lo squalificato Mastropietro.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Perrotta, Costa; Maita, Schiavone, Scavone; Laribi; Simeri, Antenucci. All. Vivarini

Virtus Francavilla (3-5-2): Poluzzi; Sparandeo, Marino, Caporale; Albertini, Di Cosmo, Zenuni, Risolo, Nunzella; Vazquez, Perez. All. Trocini

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso l’emittente Eleven Sport. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso i siti di alcune agenzie di scommesse, che trasmettono la Serie C. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 17:30, per un incontro che si prospetta davvero avvincente.