Diretta Piacenza – Cesena: risultato in tempo reale, tabellino

PIACENZA – Nel pomeriggio di domani, domenica 2 Febbraio, alle ore 17:30, si disputerà l’incontro Piacenza – Cesena, sfida utile per la ventiquattresima giornata di Serie C – Girone B 2019/2020. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito prestazioni differenti nel corso della stagione ed occupano posizioni di media classifica nella terza serie italiana. Gli uomini allenati da Arnaldo Franzini, che occupano la sesta posizione nel torneo di riferimento, nell’ultimo turno disputato, hanno pareggiato sul campo della Fermana, quindicesima nella graduatoria, con il risultato di 1-1.

Si preannuncia una gara di difficile lettura, anche se la compagine piacentina detiene i favori del pronostico. La squadra di William Viali, che attualmente occupa la tredicesima piazza nella classifica, nell’ultimo incontro disputato, ha subito una sconfitta per 4-1 nel match disputato fuori casa contro la Triestina. I bianconeri andranno, di certo, alla ricerca dei 3 punti per tentare di allontanare la pericolosa zona play-out della classifica e risollevare le proprie sorti in campionato.

Di seguito, le parole di presentazione del match del tecnico biancorosso Franzini: “Bisogna tornare a fare punti Nel mese di gennaio, in quanto a gol sbagliati, abbiamo fatto un piccolo record. Reti mancate per pochissimo, alcune davanti alla porta vuota, ne abbiamo viste di tutti i colori. Io dico sempre che gli episodi vanno portati dalla nostra parte, dietro stanno arrivando squadre importantissime e quelle davanti viaggiano a grandi ritmi”. Poi ha concluso parlando del prossimo avversario: “Mi attendo un Cesena totalmente diverso da quello visto prima, soprattutto sul piano difensivo. Con Modesto in panchina era una squadra che attaccava moltissimo, con tanti uomini, lasciando qualcosa però alla fase difensiva, ora penso ci sarà parecchia più attenzione da quel punto di vista“.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio comunale Leonardo Garilli di Piacenza domenica, nel pomeriggio, alle ore 17:30 per la ventiquattresima giornata di Serie C – Girone B. Due moduli differenti, quelli proposti, anche se non mostrano una particolare propensione offensiva, potrebbero comunque regalare emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato un discreto stato di forma. Sono sei i punti raccolti dal Piacenza nelle ultime cinque uscite stagionali. Gli ospiti, al contrario, hanno ottenuto solo quattro punti nello stesso numero di partite. I bianconeri vivono un periodo di scarsa forma delineata anche dal recente avvicendamento in panchina.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Piacenza dovrebbe proporre un attacco con il tandem offensivo formato da Sestu e Paponi. Possibile l’impiego di Maistrello a partita in corso. Il Cesena, al contrario, potrebbe schierare il trio formato da Borello, Caturano e Russini.

Piacenza (3-5-2): Mazzini; Milesi, Borri, Castellana; Zappella, Nicco, Marotta, Corradi, Nannini; Sestu, Paponi. All. Franzini

Cesena (3-4-3): Marson; De Santis, Maddaloni, Giraudo; Zampano, Franco, De Feudis, Valeri; Borello, Caturano, Russini. All. Viali

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso l’emittente Eleven Sport. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso i siti di alcune agenzie di scommesse, che trasmettono la Serie C. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 17:30, per un incontro che si prospetta davvero avvincente