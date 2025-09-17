Bayern Monaco-Chelsea 2-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Bayern Monaco-Chelsea di Mercoledì 17 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Champions League

MONACO DI BAVIERA – Mercoledì 17 settembre 2025 all’Allianz Arena andrà in scena Bayern Monaco-Chelsea, gara valida per la prima giornata della league fase della UEFA Champions League 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 21. Da una parte, la formazione guidata da Vincent Kompany in vetta alla Bundesliga a punteggio pieno e capace di vincere sin qui tutte le cinque partite stagionali con 19 gol all’attivo e 5 reti al passivo. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Enzo Maresca imbattuti in questa stagione e reduci dal secondo pareggio in Premier League con il Brentford (2-2) valso il quinto posto in classifica.

I bavaresi, che tra le mura amiche contano una striscia di quattro successi di fila senza incassare neppure un gol realizzandone 16, vuole continuare a migliorare la propria percentuale di vittorie più alta di tutte (73%) nella prima fase della massima competizione continentale.

I campioni del mondo in carica dei blues, invece, che lontano da Stamford Bridge hanno raccolto sette vittorie nel 2025 (quattro conquistati in Conference League), hanno voglia di partire nel migliore dei modi al debutto in Champions League dopo due anni di assenza con un risultato importante su uno dei campi più complicati d’Europa dove il Bayern ha sempre costruito le sue fortune. Bayern Monaco e Chelsea non si affrontano da cinque anni: era l’8 agosto 2020 quando i bavaresi si imposero 4-1 sul Chelsea all’ottavo di finale di ritorno dopo il tris calato all’andata a Londra. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro spagnolo José María Sánchez.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BAYERN MONACO-CHELSEA]

BAYERN: Neuer M., Laimer K., Upamecano D., Tah J., Stanisic J., Kimmich J., Pavlovic A., Olise M., Gnabry S., Diaz L., Kane H.. A disposizione: Bischof T., Boey S., Daiber D., Goretzka L., Jackson N., Karl L., Kiala C., Kim Min-Jae, Ulreich S., Urbig J. Allenatore: Kompany V..



CHELSEA: Sanchez R., Gusto M., Adarabioyo T., Chalobah T., Cucurella M., James R., Caicedo M., Neto P., Fernandez E., Palmer C., Joao Pedro. A disposizione: Acheampong J., Andrey Santos, Buonanotte F., Curd T., Estêvão, Fofana W., Garnacho A., George T., Gittens J., Guiu M., Hato J., Jorgensen F. Allenatore: Maresca E..



Reti: al 20' pt Chalobah T. (Bayern) autogol, al 27' pt Kane H. (Bayern) al 29' pt Palmer C. (Chelsea) .



Ammonizioni: al 29' pt Tah J. (Bayern) al 29' pt Maresca E. (Chelsea).

Presentazione del match

QUI BAYERN MONACO – In porta Neuer, al centro della difesa Upamecano e Tah con Laimer e Stanisic ai lati. Sulla mediana prenderanno posto Kimmich e Pavlovic mentre in avanti spazio a Gnabry, Olise e Luis Diaz ad agirre sulla trequarti a supporto di Kane.

QUI CHELSEA – Tra i pali Sanchez con James, Adarabioyo, Chalobah e Cucurella a comporre la linea difensiva. Sulla mediana agiranno Enzo Fernandez e Caicedo con Pedro Neto, Palmer e Gittens a supporto di Joao Pedro.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Chelsea

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlović; Gnabry, Olise, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Vincent Kompany

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo; Pedro Neto, Palmer, Gittens; João Pedro. Allenatore: Enzo Maresca

Dove vedere la partita in tv e streaming

Bayern Monaco-Chelsea, gara valida per la prima giornata della league fase della UEFA Champions League 2025-2026, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 254 dell’emittente televisiva. Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go, piattaforma disponibile su pc, notebook, smartphone e tablet. Match online anche su Now TV.