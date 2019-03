Bayern Monaco – Liverpool: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Bayern Monaco – Liverpool: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

MONACO DI BAVIERA – Mercoledì 13 marzo alle ore 21 andrà in scena Bayern Monaco – Liverpool, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dallo 0-0 di Anfield Road. Da una parte c’è la formazione tedesca che è reduce dalla netta vittoria interna contro il Wolfsburg ed in classifica occupa la prima posizione, insieme al Borussia Dortmund, con 57 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra inglese che è reduce dal successo casalingo contro il Burnley ed in classifica occupa il secondo posto con 73 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 13 marzo alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BAYERN MONACO – La compagine tedesca dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Neuer in porta, pacchetto difensivo composto da Kimmich ed Alaba sulle corsie esterne mentre nel mezzo Sule ed Hummels. A centrocampo Thiago Alcantara e Martinez in cabina di regia mentre davanti Gnabry, James Rodriguez e Muller a supporto di Lewandowski.

QUI LIVERPOOL – La formazione inglese dovrebbe scendere in campo col classico 4-3-3 con Alisson tra i pali, pacchetto difensivo composto da Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie esterne mentre nel mezzo Matip e Fabinho. A centrocampo Henderson in cabina di regia con Wijnaldum e Keita mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Salah, Firmino e Manè.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro tra Bayern Monaco e Liverpool, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e su RAI 1.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco – Liverpool

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Martinez, Alcantara; Gnabry, Rodriguez, Muller; Lewandowski. Allenatore: Kovac

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp

STADIO: Allianz Arena