Liverpool – Bayern Monaco: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Liverpool – Bayern Monaco: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per l’andata degli ottavi di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

LIVERPOOL – Martedì 19 febbraio alle ore 21 andrà in scena Liverpool – Bayern Monaco, incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Da una parte c’è la formazione inglese che ha superato il turno chiudendo in seconda posizione il Gruppo C grazie al successo col Napoli, all’ultima giornata. In campionato la compagine di Klopp occupa la prima posizione, insieme al Manchester City, con 65 ma con una partita in meno. Dall’altra parte c’è la formazione tedesca che è reduce dal successo sofferto in casa dell’Augsburg ed in classifica occupa la seconda posizione con 48 punti.

La cronaca minuto per minuto

Martedì 19 febbraio alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LIVERPOOL – La formazione inglese dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Alisson in porta, pacchetto difensivo composto da Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie esterne mentre nel mezzo Matip e Fabinho. A centrocampo Keita in cabina di regia con Milner e Wijnaldum mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Salah, Firmino e Mane.

QUI BAYERN MONACO – La compagine tedesca dovrebbe rispondere col 4-2-3-1 con Neuer tra i pali, pacchetto difensivo composto da Kimmich e Alaba sulle corsie esterne mentre nel mezzo Hummels e Sule. A centrocampo THiago Alcantara e Goretzka in cabina di regia mentre davanti Coman, James Rodriguez e Gnabry alle spalle di Lewandowski.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Liverpool – Bayern Monaco, valevole per l’andata degli ottavi di Champions League, sarà trasmessa in diretta su Sky, in particolare Sky Sport Uno: gli abbonati a Sky Go potranno inoltre seguire il match in streaming su smartphone, tablet e PC.

Le probabili formazioni di Liverpool – Bayern Monaco

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Milner, Keita, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane. Allenatore: Klopp

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Hummels, Sule, Alaba; Goretzka, Thiago; Coman, James, Gnabry; Lewandowski. Allenatore: Kovac

STADIO: Anfield Road