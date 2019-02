Doppia sfida tra Spagna e Italia con la Juve impegnata a Madrid per la Champions League e Lazio a Siviglia per l’Europa League

Mercoledì 20 febbraio di Coppa con la Champions League che propone Atletico Madrid – Juventus e Schalke – Manchester City. Per i bianconeri una sfida chiave in questo momento della stagione contro un avversario dei più insidiosi. Allegri che ha annunciato la presenza di Dybala dal primo minuto e l’assenza di Khedira ha sottolineato alla vigilia: “L’avversario è di alto livello, fa della fase difensiva il suo punto di forza. Ma non c’è una pressione maggiore rispetto al passato. Noi siamo sempre stati la Juve. La squadra sta crescendo, abbiamo superato le difficoltà di un breve periodo, ma stiamo migliorando e dovremo fare altri passi avanti perché ora le sfide si fanno più intense e decisive”.

Se la sfida può dirsi incerta nel pronostico, quella tra Schalke e City pende nettamente a favore della squadra inglese allenata da Guardiola visto anche come quella tedesca non stia attraversando un buon momento in campionato impelagata nelle zone calde della classifica.

Per l’Europa League insolito anticipo della Lazio che nel pomeriggio sfida il Siviglia. Inzaghi vuole una squadra determinata e concreta per proseguire nell’obiettivo principale di questa stagione: “questa partita arriviamo anzitutto arrabbiati perché domenica avevamo fatto un’ottima partita. Però le partite, come ho già detto, vanno chiuse: il rammarico non è per la prestazione, ma per il risultato. Che però è già alle spalle, dovrà servirci da lezione, anche domani: siamo qui per fare una grande partita e sono sicuro che ci giocheremo le nostre possibilità al cento per cento”.

Tutte e tre queste grandi sfide saranno supportate dalla nostra webcronaca minuto per minuto. Completano il quadro alcune sfide nei campionati francesi e inglesi oltre che delle gare della Serie C. Passando invece a chi ha già giocato partiamo dalla Coppa messicana con i successi esterni per Monarcas, San Luis, Oaxaca quelli casalinghi per Veracruz e Tijuana. 2-0 del Melgar contro Caracas nella Copa Libertadores mentre nella Champions League CONCACAF vincono Independiente, Saprissa e Houston Dynamo. Nella Copa Sudamericana pareggio per 1-1 tra Chapecoense e Calera. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati di questa giornata.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

