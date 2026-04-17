Beach Volley, al via a Laigueglia la prima Coppa Italia per Società

A Laigueglia debutta la prima Coppa Italia di Beach Volley per Società: 32 coppie per categoria, finali domenica 19 aprile in diretta streaming FIPAV

LAIGUEGLIA – Tutto pronto sul litorale savonese per la prima edizione della Coppa Italia di Beach Volley per Società, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile a Laigueglia. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo con il supporto del Comitato Regionale FIPAV Liguria e della società Riviera Beach Volley, si svolgerà sul Lungomare Cristoforo Colombo, mentre le finali troveranno spazio nell’arena allestita in Piazza Guglielmo Marconi – Bagno San Matteo.

La manifestazione coinvolge le categorie Gold, Silver e Bronze, maschili e femminili, del Campionato Italiano per Società. Per ciascuna categoria sono previste 32 coppie, con entry list aperta a tutte le società iscritte al CIPS. La giornata di sabato sarà dedicata alle pool, mentre domenica si entrerà nel vivo con quarti, semifinali e finali.

Alla vigilia dell’evento, il Direttore Tecnico del Campionato Italiano di beach volley Adriano Bilato ha sottolineato il valore della nuova competizione: «La Coppa Italia per Società rappresenta un’ulteriore attenzione della Federazione verso il movimento e verso i Club, ormai centrali nella nostra progettualità. È un’opportunità che può dare ulteriore sviluppo a tutto il settore».

Bilato ha spiegato anche la scelta della location: «Cerchiamo sempre territori con esperienza organizzativa e comitati affidabili, ma è fondamentale anche il supporto delle istituzioni locali. A Laigueglia abbiamo trovato tutto questo. Un ringraziamento particolare va ad Alessio Marri e alla Riviera Beach Volley: non potevamo scegliere posto migliore».

Liste d’ingresso

Categoria Gold Maschile – Femminile

Categoria Silver Maschile – Femminile

Categoria Bronze Maschile – Femminile

Diretta streaming

Tutte le finali 1°-2° posto di domenica 19 aprile, disputate sul Campo Centrale, saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.

Laigueglia si prepara così a vivere un weekend di grande beach volley, con atleti e società provenienti da tutta Italia pronti a contendersi la prima Coppa Italia per Società della storia