BRUXELLES – Giovedì 14 novembre, allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, l’Italia affronterà il Belgio per la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Nations League; calcio di inizio alle ore 20.45.

Indice

La Nazionale di Spalletti é in testa al Gruppo 2 della League A con 10 punti, frutto de successi contro la Francia, e contro Israele (0-2 all’andata e 4-1 al ritorno) e del 2-2 dell’andata contro i Belgi. Agli azzurri basta un pareggio per ottenere la matematica qualificazione alle Final Eight di Nations League Il Belgio invece, é a quota 3 perché, oltre ad aver pareggiato contro l’Italia, ha battuto Israele nella gara di esordio (3-1) e perso entrambe le sfide contro la Francia (2-0 all’andata e 1-2 al ritorno).

RISULTATO FINALE: BELGIO-ITALIA 0-1

SECONDO TEMPO

48' è finita! L'Italia vince una gara difficile alla vigilia con il Belgio e si qualifica per le fasi finali della Nations League. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo per la diretta di Italia-Francia dove si giocherà per il primo posto nel girone

48' copertura palla di Di Lorenzo su Bakayoko e punizione preziosa conquistata

45' giallo a Kean

44' assegnati 3 minuti di recupero

41' in campo Bakayoko per Castagne

40' sventagliata di Di Lorenzo per Kean sul filo del fuorigioco ma conclusione in area respinta da Debast, tutto fermo per fuorigioco

38' sponda di Al-Dakhil di testa per la girata di Lukaku sporcata in angolo da Di Lorenzo! Sul corner tocco ravvicinato spalle alla porta di Faes e il palo salva Donnarumma!

37' lascia in campo Cambiaso per Gatti

34' in campo Raspadori e Locatelli per Barella e Rovella

33' cross morbido per Lukaku, da due passi non riesce a impattare bene di testa e palla sul fondo

32' giallo a Al-Dakhil per proteste, il giocatore chiedeva un rigore su Openda ma il giocatore sul constrasto con Di Lorenzo si è lasciato cadere in area

27' lascia il campo Engels per Vermeenen mentre Theate lascia il campo a Al-Dakhil

24' angolo dalla destra di De Cuyper, con un pugno allontana Donnarumma

22' in campo Udogie e Kean per Dimarco e Retegui

22' fallo di Onana su Barella, giallo per lui

20' dall'altra parte lancio in area per Lukaku ma il controllo difettoso consente a Dimarco di ripiegare sul fondo. Sugli sviluppi Castagne calcia alto

19' imbucata di Bastoni per Regetui che calcia con il mancino in area sull'esterno della rete per deviazione di Debast ma non viene visto l'angolo

16' su palla persa sulla propria trequarti da Frattesi ne approfitta per calciare in diagonale ravvicinato, bella risposta di Donnarumma!

12' bella girata in area di Trossard verso l'angolino destro, reattivo Donnarumma! Traiettoria del corner troppo lunga per tutti

9' verticalizzazione di Frattesi per Retegui che entra in area e calcia sul primo palo, deviazione del portiere in angolo ma forse nell'occasione poteva fare qualcosa di più. Sul corner batti e ribatti in aera e colpo di testa di Di Lorenzo da due passi alto!

7' cross dalla sinistra di De Cuyper, di testa la difesa in angolo. Sul primo palo Engels, allontana Tonali

6' ci prova anche Trossard dalla media distanza ma il pallone sorvola la traversa

5' tentativo dai 25 metri in posizione centrale con il destro Debast, tuffo plastico più bello da vedere che complicato a bloccare la sfera

4' azione personale di Engels che arriva fino al limite dell'area e calcia alto

ben ritrovati con il secondo tempo del match, nazionali nuovamente in campo

PRIMO TEMPO

47' si chiude il primo tempo con il vantaggio dell'Italia sul Belgio per 1-0 grazie a una rete di Tonali dopo 11 minuti. Piccola pausa e torniamo per il secondo

47' fallo tattico di Bastoni su Lukaku, giallo per il giocatore dell'Inter

45' assegnati 2 minuti di recupero

44' Frattesi per Cambiaso in area, scarico per Tonali ma ottima copertura di Debast

42' spunto sulla destra con Frattesi a crossare basso in area e Dimarco in leggero ritardo sul secondo palo

33' prova a sfondare centralmente Trossard ma viene chiuso da un muro azzurro

30' traversone di Engelrs, uscita di Donnarumma che preferisce allontanare con un pugno piuttosto che tentare la presa

28' intervento duro di Castagne su Tonali, primo giallo del match

25' tentativo quasi dal limite dell'area di Rovella, pallone alto sopra la traversa

21' punizione ottenuta dall'Italia sulla trequarti offensiva per fallo di Engels su Barella. Batte Dimarco con Trossard a rifugiarsi in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi del corner

14' tentativo di imbucata per Castagne che in area non riesce a raggiungere la sfera

11' TONALI!!! ITALIA IN VANTAGGIO!!! Triangolazione tra Barella, Di Lorenzo e cross basso in area per l'accorrente centrocampista che da due passi deposita nella porta sguarnita. Il tutto favorito da uno svarione difensivo

9' apertura di Rovella per Cambiaso imprecisa nella misura ma resta la bella idea del giocatore al suo esordio oggi

6' prima conclusione in area di Frattesi da posizione centrale con sfera tra le braccia di Casteels, nessun problema per lui

4' circolazione palla per gli azzurri che prediligono giocare corto, apertura da Dimarco per Bastoni e cross in area intercettato dalla difesa

2' lancio per Cambiaso fermato in posizione di offside

E' l'Italia in maglia bianca a battere il calcio d'inizio, subito un lancio in profondità troppo lungo per Retegui

Un saluto ai lettori di Calciomagazine e benvenuti alla diretta di Belgio e Italia. Squadre in campo, inni nazionali e si parte!

TABELLINO

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne (dal 41' st Bakayoko), Debast, Faes, Theate (dal 27' st Al-Dakhil); Engels (dal 27' st Vermeeren), Onana; Trossard, Openda, De Cuyper (dal 42' st Lukebakio); Lukaku. A disposizione: Vandevoordt, Sels, Vermeeren, Lukebakio, Mbangula, Sardella, Mangala, Bakayoko, Al-Dakhil, Sambi Lokonga, Smets. Ct. Tedesco.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso (dal 38' st Gatti), Frattesi, Rovella (dal 34' st Locatelli), Tonali, Dimarco (dal 22' st Udogie); Barella (dal 34' st Raspadori); Retegui (dal 22' st Kean). A disposizione: Meret, Vicario, Savona, Locatelli, Gatti, Maldini, Raspadori, Kean, Okoli, Comuzzo, Udogie, Pisilli. Ct. Spalletti.

Reti: all'11' pt Tonali

Ammonizioni: Castagne, Bastoni, Onana, Al-Dakhil, Kean

Recupero: 2' pt, 3' st