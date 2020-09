Europa League, diretta Besiktas – Rio Ave 1-0: risultato in tempo reale

La partita Besiktas – Rio Ave del 24 Settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valevole per il terzo turno preliminare di Europa League, calcio d’inizio alle ore 19:00

ISTANBUL – Questa sera, giovedì 24 Settembre, alle ore 19 nella Vodafone Arena di Instanbul andrà in scena il match valevole per il terzo turno preliminare di Europa League tra Besiktas e Rio Ave. La gara verrà arbitrata dal tedesco Daniel Siebert.

Il tabellino minuto per minuto

BEşIKTAş:. Allenatore: Sergen Yalçın.



RIO AVE FC:. Allenatore: Mário Silva.



Reti: al 15' pt Güven Yalçın.

La presentazione del match

Per quanto riguarda i turchi, vengono da una vittoria ed un pareggio in campionato contro l’Antalyaspor. Dopo essersi fatti eliminare nei preliminari di Champions League, vorranno rifarsi guadagnando la fase a gironi della competizione minore europea. I portoghesi nella prima giornata di campionato hanno strappato un pareggio in extremis in casa del Tondela e in campo europeo hanno guadagnato una vittoria nell’ultimo turno preliminare, per 2-0 contro la compagine Borac Banja Luka.

QUI BESIKTAS – La formazione tipo del Besiktas almeno per questo inizio di stagione è un 4-1-4-1. Tra i pali il turco Destanoglu, difeso dal quartetto N’Sakala, Welinton, il vice campione del mondo Vida e Uysal. A centrocampo il capitano Hutchinson alle spalle di Hasic, Tokoz, Mensah, Boyd. L’attacco sarà gestito dalla punta Cyle Larin.

QUI RIO AVE- I portoghesi come nella prima di campionato dovrebbero fare affidamento ad un 4-4-2 che vedrà tra i protagonisti Kieszek in porta, Borevkovic e Santos centrali e sulle fasce destra e sinistra Monte e Amaral. A centrocampo troviamo Tarantini, Jambor e più avanti, sulla trequarti, Carlos Manè e Diego Lopes che daranno supporto alla coppia d’attacco Piazon-Pereira.

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Besiktas – Rio Ave, valevole per il terzo turno dei preliminari di Europa League, non sarà disponibile in tv ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Besiktas – Rio Ave

BESIKTAS (4-1-4-1): Destanoglu; N’Sakala, Welinton, Vida, Uysal; Mensah, Tokoz, Hutchinson, Hasic, Boyd; Larin. Allenatore: Sergen Yalcin

RIO AVE (4-4-2): Kieszek; Monte, Santos, Borevkovic, Amaral; Carlos Manè, Tarantini, Jambor, Lopes; Piazon, Pereira. Allenatore: Mario Silva