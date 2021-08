Biglietti Empoli – Lazio: informazioni utili e prezzi dei tagliandi

Dalle ore 15.30 del 18 agosto di potranno acquistare i tagliandi per la partita in programma sabato 21 agosto allo Stadio Castellani

EMPOLI – La società Empoli Football Club in una nota ha comunicato che sono disponibili biglietti per la partita Empoli – Lazio, valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 e in programma sabato 21 agosto alle 20.45 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Il match si potrà seguire anche con in cronaca con commento in diretta su Calciomagazine per chi non avesse la possibilità di seguirlo sugli spalti. Circa la modalità di vendita si ricorda come la capienza sarà ridottta nel rispetto delle normative emanate per il contenimento dell’emergenza Covid-19. Dalle ore 15.3o del 18 agosto sarà possibile acquistare i biglietti con diritto di prelazione per gli abbonati della stagione 2019/2020 mentre la vendità libera ci sarà sempre dalle 15.30 ma di giovedì 19 agosto. Ingresso sempre vincolato al possesso del Green Pass.

Settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore e Curva Sud Ospiti: biglietti in vendita, senza restrizioni, presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito www.vivaticket.com (con la sola modalità stampa a casa).

Settori di Maratona Superiore Centrale e Maratona Superiore Laterale: biglietti in vendita presso le sole rivendite ufficiali VivaTicket della Regione Toscana oppure, per i soli possessori della Fidelity Card “Empoli Member”, collegandosi al sito www.vivaticket.com (con la sola modalità stampa a casa) ATTENZIONE: PER QUESTI SETTORI LA VENDITA È RISERVATA SOLAMENTE AI NON RESIDENTI NELLA REGIONE LAZIO.

Settore di Maratona Inferiore: biglietti in vendita presso i soli punti autorizzati Empoli Store e Unione Clubs azzurri oppure, per i soli possessori della Fidelity Card “Empoli Member”, collegandosi al sito www.vivaticket.com (con la sola modalità stampa a casa) ATTENZIONE: PER QUESTI SETTORI LA VENDITA È’ RISERVATA SOLAMENTE AI NON RESIDENTI NELLA REGIONE LAZIO.

Così come previsto dal Decreto del Ministero degli Interni del 6/6/2005, il biglietto è nominativo e pertanto all’atto dell’acquisto bisognerà presentare un documento d’identità, rilasciando obbligatoriamente il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita. Ogni spettatore potrà acquistare fino a quattro biglietti. Non sarà possibile effettuare il cambio nominativo.

ORARI EMPOLI STORE

Mercoledì 18 Agosto: 15.30-19.30

Da giovedì 19 a sabato 21 agosto: 9.30-13.00; 15.30-19.00

ORARIO UNIONE CLUBS AZZURRI – Da mercoledì 18 a venerdì 20 Agosto: 16.00-19.30

Il giorno della gara, sabato 21 agosto, le biglietterie dello Stadio Carlo Castellani rimarranno chiuse al fine di evitare assembramenti.

BIGLIETTI PER GLI OSPITI

Saranno a disposizione 1.550 posti in Curva Sud con prezzo di 25 euro su tutto il circuito VIVATICKET e tramite web con la sola modalità “Stampa a casa”, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli Fc https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi). Per gli altri dettagli si consiglia la lettura direttamente sul sito ufficiale dell’Empoli.

PREZZI DEI BIGLIETTI

POLTRONISSIMA – €.110,00 (Abbonati 2019/20 – €.90,00)

POLTRONA – €.80,00 (Abbonati 2019/20 €.65,00; Ridotto Abbonati 2019/20 €.50,00)

TRIBUNA INFERIORE – €.60,00 (Abbonati 2019/20 €.40,00; Ridotto Abbonati 2019/20 €.30,00)

MARATONA SUPERIORE CENTRALE – €.60,00 (Abbonati 2019/20 €.40,00; Ridotto Abbonati 2019/20 €.30,00)

MARATONA SUPERIORE LATERALE – €.50,00 (Abbonati 2019/20 €.35,00 ; Ridotto Abbonati 2019/20 €.25,00)

MARATONA INFERIORE – €.25,00 (Abbonati 2019/20 €.20,00; Ridotto Abbonati 2019/20 €.15,00)

CURVA SUD OSPITI – €.25,00