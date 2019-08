BKT si conferma Title Sponsor del campionato cadetto

Salmaso: “oggi abbiamo a disposizione dei dati che confermano in modo pieno che la nostra presenza come Title Sponsor è un progetto vincente”

ASCOLI PICENO – Nel suggestivo scenario del Chiostro di San Francesco di Ascoli Piceno è stato presentato ieri il calendario ufficiale del campionato Serie BKT 2019/2020. BKT ha rinnovato con entusiasmo la propria vicinanza come Title Sponsor alle 20 squadre che affronteranno il prossimo campionato.

La multinazionale indiana, big player nel comparto mondiale dei pneumatici Off-Highway, aveva siglato nel giugno 2018 la partnership triennale con la Lega Nazionale Professionisti B. Un’operazione di marketing che ha avuto da subito l’obiettivo di aumentare la notorietà del brand, com’è peculiare di ogni azione di sponsorizzazione sportiva, ma che ha ben saputo sfruttare il legame unico tra i principi dello sport più popolare in Italia e la filosofia imprenditoriale dell’azienda. Cosa può unire sport e impresa? La sfida, il sacrificio, la passione, il rispetto dell’avversario, solo per citarne alcuni.

In occasione della giornata, dopo un anno dall’inizio del progetto, BKT ha rivelato alcuni dati circa la propria brand awareness presso il pubblico fedele alla Serie BKT e mostrando grande soddisfazione: “Sapevamo già che l’accordo rientrasse in modo coerente nella strategia di branding di BKT – ha dichiarato Lucia Salmaso, Amministratore Delegato BKT Europe – ma oggi abbiamo a disposizione dei dati che confermano in modo pieno che la nostra presenza come Title Sponsor è un progetto vincente. La riconoscibilità del brand BKT è passata da un 14% dello scorso anno a un 27% quest’anno. Come ricordo spontaneo oggi siamo i primi tra i brand-sponsor del Campionato, davanti a marchi famosissimi. Ci hanno descritti come un brand ‘innovativo’, ‘originale’ e ‘unico’. E tutto questo in un solo anno solare, non possiamo che essene entusiasti”.

Numeri e dati stimolanti dal punto di vista puramente tecnico, ma che coincidono con la grande passione “senza confini” di BKT per lo sport, qualunque esso sia, dal calcio, fino alle incredibili acrobazie di Monster Jam, proprio perché ritrova in esso la sua stessa filosofia aziendale: la gioia di raggiungere gli obiettivi, la soddisfazione di sentirsi ripagati degli sforzi e dei sacrifici, la capacità di raggiungere nuovi record e puntare a sogni sempre più grandi. In ambito calcistico, oltre alla Serie BKT oggi è anche Title Sponsor di Coupe de la Ligue in Francia – che ha cambiato il proprio nome in “Coupe del la Ligue BKT”.

Ma nel ”Progetto Sport” l’azienda oggi è impegnata e partner in altre iniziative nel mondo, di varie discipline, come per esempio nel Cricket in Australia con la KFC Big Bash League (BBL), nel Campionato Europeo U19 di Football Americano o ancora come sponsor tecnico ufficiale ed esclusivo di pneumatici per Monster Jam, il più grande show acrobatico USA con truck giganteschi e milioni di fan nel mondo.

Oltre a Mauro Balata, Presidente di Lega B e a Lucia Salmaso, Amministratore Delegato di BKT Europe, presente anche il Direttore Generale dell’Ascoli Calcio, Gianni Lovato. A breve il fischio di inizio della prima del campionato. E BKT è già in campo, pronta a emozionarsi con tutti i tifosi italiani a cui l’azienda destinerà alcune attività ed esperienze uniche, così come fatto nella scorsa stagione. Il tifo va premiato, sempre.