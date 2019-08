In evidenza le gare di qualificazione per la prossima Champions League e i test di Roma, Brescia, Cagliari e Samp. Nella notte successo per l’Indipendiente nella Copa Sudamericana

Proseguono i match di qualificazione alla prossima Champions League maschile e femminile, oggi mercoledì 7 agosto. Tra le squadre impegnate il Porto e l’Olympiacos. Nella notte si sono disputati alcuni incontri in Sud America. Nella Liga Aguila in Colombia 4-1 dell’Atletico Nacional sull’Huila mentre nella Copa Mexico vincono in casa Zacatepec, Monarcas e Zacatecas Mineros, rispettivamente 3-2 sull’Atlas, 1-0 sul Pueble e 2-0 sul Queretaro. Finisce 1-1 tra Juarez e Venados. Nella Copa Sudamericana successo per 2-1 dell’Independiente sull’Ind. del Valle con gara che si decide nella ripresa: prima sono gli ospiti a sbloccarla con Sanchez quindi una doppietta di Romero ribalta il verdetto con prima marcatura su rigore e seconda quasi allo scadere del match. Parlando di amichevoli quattro sono le squadre italiane impegnate con il Brescia ad aprire alle 18 contro l’Alanyspot. Sempre avversario turco per il Cagliari che se la vedrà con il Fenerbahce. Amichevole di lusso della Roma contro l’Atletico Bilbao mentre la Sampdoria affronterà lo Spezia. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati del giorno in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

