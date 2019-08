Coppa Italia 2019 – 2020, 2° turno: date e orari

MILANO – Con il successo di ieri sera della Reggina sul Vicenza per 3-2 si è concluso il quadro del primo turno eliminatorio per la Coppa Italia 2019 – 2020. La Lega Serie A ha pertanto diffuso il programma completo del 2° turno eliminatorio. Gli incontir si svolgeranno quasi tutti nella giornata di domenica 11 agosto ad esclusione dell’anticipo tra Ascoli e Pro Vercelli in programma sabato 10 agosto alle 18.30.

2° TURNO ELIMINATORIO COPPA ITALIA 2019 – 2020, IL PROGRAMMA

Perugia – Triestina Domenica 11/08 Ore 20.30

Spezia – Pro Patria Domenica 11/08 Ore 18.00

Cremonese – V. Francavilla Domenica 11/08 Ore 20.30

Empoli – Reggina Domenica 11/08 Ore 20.30

Pescara – Mantova Domenica 11/08 Ore 20.30

Benevento – Monza Domenica 11/08 Ore 20.30

Livorno – Carpi Domenica 11/08 Ore 20.45

Cittadella – Padova Domenica 11/08 Ore 20.30

Chievoverona – Ravenna Domenica 11/08 Ore 18.30

Crotone – Arezzo Domenica 11/08 Ore 20.45

Pordenone – Feralpisalo’ a Udine Domenica 11/08 Ore 20.30

Salernitana – Catanzaro Domenica 11/08 Ore 20.45

Juve Stabia – Imolese Domenica 11/08 Ore 20.45

Ascoli – Pro Vercelli Sabato 10/08 Ore 18.30

Trapani – Piacenza Domenica 11/08 Ore 20.30

Venezia – Catania Domenica 11/08 Ore 19.00

Frosinone – Carrarese Domenica 11/08 Ore 20.30

Monopoli – Cosenza* Domenica 11/08 Ore 20.30

V. Entella – Südtirol Domenica 11/08 Ore 20.30

Pisa – Potenza Domenica 11/08 Ore 20.45

*ai sensi dell’art 5) del Regolamento della Competizione