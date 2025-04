Bodo Glimt-Lazio: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Bodo Glimt-Lazio di giovedì 10 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Europa League

BODO – Giovedì 10 aprile, nella cornice dello Stadio “Aspmyra Stadion” di Bodo andrà in scena Bodo Glimt-Lazio, match valido per l’andata dei quarti di finale dell’Europa League 2024-2025; calcio di inizio alle ore 18:45.

I biancocelesti arrivano alla sfida dopo essersi qualificati ai quarti di finale grazie alla vittoria nel doppio confronto contro il Viktoria Plzen. La Lazio, dopo aver vinto 2-1 in terra ceca, ha difeso il risultato all’Olimpico pareggiando 1-1. Nell’ultima partita giocata, i capitolini hanno vinto 1-0 a Bergamo contro l’Atalanta, con una rete di Isaksen che nella ripresa ha deciso la sfida. Questo successo ha rilanciato la squadra di Baroni nella lotta per la Champions League.

La Lazio affronterà il Bodo Glimt, squadra norvegese che ha ottenuto il passaggio ai quarti di finale eliminando prima il Twente ai sedicesimi, ribaltando la sconfitta in Olanda con un convincente 5-2 casalingo, e poi l’Olympiacos agli ottavi, difendendo il 3-0 dell’andata con una sconfitta 2-1 in Grecia. La gara sarà affidata all’inglese Michael Oliver coadiuvato da Stuart Burt e James Mainwaring, il quarto uomo sarà Andrew Madely, mentre al VAR andranno Jarret Gillet e Stuart Attwel.

Mister Baroni alla vigilia

“Più le partite sono importanti e più devono essere la nostra festa. L’unico pensiero è di farsi trovare pronti, affrontare questi impegni con gioia e grande concentrazione, ovvero quello che serve per raggiungere l’obiettivo. l terreno o il freddo non devono essere un alibi, non ci sono solo le condizioni climatiche. Troviamo una squadra complicata, che ha qualità e ha messo in difficoltà squadre importanti” Continua, poi, su Castellanos: “Se gioca? Valuterò domani con lui. Vorrei averlo a tempo pieno al ritorno. Domani e domenica lo valuto part-time, per andare verso la migliore condizione”.

L’arbitro

Sarà il lituano Michael Oliver a dirigere Bodo Glimt-Lazio, match valido per l’andata dei quarti di finale dell’ Europa League 2024-2025 che si svolgerà allo Stadio “Aspmyra Stadion” di Bodo, calcio d’inizio alle ore 18:45. Per il direttore di gara sarà il terzo incrocio con la Lazio. Il britannico ha già arbitrato i biancocelesti in due occasioni: la prima nel 2015/16, in Europa League, durante il match Galatasaray-Lazio in cui i biancocelesti pareggiarono 1-1 in Turchia, e la seconda in Champions League nel 2020/2021, quando la Lazio dell’allora allenatore Simone Inzaghi vinse 3-1 all’Olimpico contro lo Zenit.

I precedenti tra Lazio e Bodo Glimt

Per la prima volta nella loro storia, Lazio e Bodo Glimt si affronteranno in una gara ufficiale. Tuttavia, i biancocelesti hanno già incrociato squadre norvegesi in passato. Infatti, nell’Europa League del 2015/2016, l’allora squadra allenata da Pioli affrontò il Rosenborg nella fase a gironi, vincendo entrambe le sfide: 3-1 all’Olimpico e 0-2 in Norvegia.

Presentazione del match

QUI BODO GLIMT – I padroni di casa guidati da Knutsen si schiereranno con il 4-3-3. Tra i pali andrà Haikin, mentre la linea difensiva sarà formata da Sjovold, Bjortuft, Gundersen e Bjorkan. Il centrocampo sarà composto da Evjen, Berg e Saltnes. Larghi nel tridente offensivo giocheranno Sorli e Blomberg con Hogh riferimento centrale

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Marco Baroni scenderà in campo con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Mandas, i terzini saranno Hysaj e Marusic con Gila e Romagnoli a completare il reparto difensivo. La coppia in mediana sarà formata da Vecino e e Guendouzi con Isaksen, Pedro e Zaccagni che agiranno alle spalle di Dia.

Le probabili formazioni di Bodo Glimt -Lazio

BODO GLIMT (3-4-1-2): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Sorli, Hogh, Blomberg. Allenatore: Knutsen

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. Allenatore: Marco Baroni.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L'incontro Bodo Glimt-Lazio, valido per l'andata dei quarti di finale dell'Europa League 2024-2025