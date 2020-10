Bologna – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Bologna – Cagliari del 31 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sesta giornata di Serie A

BOLOGNA – Sabato 31 ottobre alle ore 20.45 andrà in scena Bologna – Cagliari, incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la formazione emiliana che viene dalla sconfitta esterna contro la Lazio ed in classifica occupano la diciassettesima posizione, al pari dell’Udinese, con 3 punti. In settimana i padroni di casa hanno giocato il terzo turno di Coppa Italia eliminando la Reggina. Dall’altra parte ci sono i sardi che vengono da due successi di fila contro Torino e Crotone ed in classifica occupano la decima posizione, insieme a Lazio e Fiorentina, a quota 7 punti. La squadra di Di Francesco ha superato il turno di Coppa Italia battendo di misura la Cremonese.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 31 ottobre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Skorupski in porta, pacchetto difensivo composto da De Silvestri e Hickey sulle corsie esterne mentre nel mezzo Tomiyasu e Danilo. A centrocampo Svanberg e Schouten in cabina di regia mentre davanti spazio a Orsolini, Soriano e Barrow alle spalle di Palacio.

QUI CAGLIARI – Modulo speculare per Di Francesco che manderà in campo i suoi con Cragno in porta, pacchetto difensivo composto da Zappa e Lykogiannis sulle corsie esterne mentre nel mezzo Godin e Walukiewicz. A centrocampo Marin e Rog in cabina di regia mentre davanti spazio a Sottil, Nandez e Joao Pedro alle spalle di Simeone.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bologna – Cagliari, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Il match sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console Xbox o PlayStation 4 o a dispositivi Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. La gara sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per coloro che hanno sottoscritto l’offerta Sky-DAZN. Gli abbonati alla tv satellitare, inoltre, potranno vederla in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q.Gli utenti DAZN potranno vedere Bologna – Cagliari in diretta streaming anche su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Le probabili formazioni di Bologna – Cagliari

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore: Di Francesco

STADIO: Renato Dall’Ara