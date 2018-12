Bologna – Crotone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Bologna – Crotone: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per il quarto turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 18

BOLOGNA – Martedì 4 dicembre alle ore 18 andrà in scena Bologna – Crotone, incontro valevole per il quarto turno di Coppa Italia 2018/2019. Di fronte due compagini che, nei rispettivi campionati, stanno attraversando un momento di difficoltà. Da una parte c’è la formazione emiliana che viene dalla larga sconfitta con la Sampdoria ed in classifica occupa la terzultima posizione con 11 punti. Non va meglio alla squadra pitagorica che, nell’ultimo turno, ha perso in casa della Cremonese ed in classifica occupa la quindicesima posizione con 12 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Martedì 4 dicembre alle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

QUI BOLOGNA – La formazione emiliana dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Da Costa in porta, pacchetto difensivo composto da Calabresi e Mattiello sulle fasce mentre nel mezzo De Maio e Gonzalez. A centrocampo Donsah in cabina di regia con Svanberg e Nagy mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Okwonkwo, Destro e Krejci.

QUI CROTONE – Gli ospiti dovrebbero schierarsi col 3-5-2 con Cordaz in porta, pacchetto difensivo composto da Vaisanen, Marchizza e Curado. A centrocampo Barberis in cabina di regia con Romero e Rohden mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Stoian e Sampirisi. In attacco tandem offensivo composto da Simy e Budimir.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bologna – Crotone, valevole per il quarto turno di Coppa Italia, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su RAI Sport.

Le probabili formazioni di Bologna – Crotone

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Calabresi, De Maio, Gonzalez, Mattiello; Svanberg, Donsah, Nagy; Okwonkwo, Destro, Krejci. Allenatore: Inzaghi

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Vaisanen, Marchizza, Curado; Stoian, Romero, Barberis, Rohden, Sampirisi; Simy, Budimir. Allenatore: Oddo

STADIO: Renato Dall’Ara