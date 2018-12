Sampdoria – SPAL: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sampdoria – SPAL: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per il quarto turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.45

GENOVA – Martedì 4 dicembre alle ore 20.45 andrà in scena Sampdoria – SPAL, incontro valevole per il quarto turno di Coppa Italia. Da una parte c’è la formazione di Giampaolo che, dopo un periodo abbastanza buio, è tornata alla vittoria battendo 4-1 il Bologna. Classifica che torna ad essere interessante per la formazione ligure che è ottava con 19 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli uomini di Semplici che hanno vinto una sola volta nelle ultime dieci partite: nell’ultimo turno pareggio casalingo contro l’Empoli per la squadra estense che in classifica occupa la quindicesima posizione con 14 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Martedì 4 dicembre alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la webcronaca della partita.

QUI SAMPDORIA – La formazione ligure potrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Belec in porta, pacchetto difensivo composto da Bereszynski e Ferrari sulle corsie esterne mentre nel mezzo Colley e Sala. A centrocampo Ekdal in cabina di regia con Linetty e Jankto mezze ali mentre davanti Saponara a supporto del tandem offensivo composto da Defrel e Kownacki.

QUI SPAL – La compagine estense dovrebbe rispondere col 3-5-2 con Milinkovic-Savic tra i pali, pacchetto arretrato composto da Djourou, Bonifazi e Cionek. A centrocampo Viviani in regia con Valdifiori ed Everton Luiz mezze ali mentre sulle fasce Costa e Dickmann. In attacco tandem offensivo composto da Paloschi e Floccari.

Le probabili formazioni di Sampdoria – SPAL

SAMPDORIA (4-3-1-2): Belec; Bereszynski, Colley, Sala, Ferrari, Jankto, Ekdal, Linetty, Saponara, Defrel, Kownacki. Allenatore: Giampaolo

SPAL (3-5-2): Milinkovic-Savic; Djourou, Bonifazi, Cionek, Costa, Valdifiori, Viviani, Everton Luiz, Dickmann, Paloschi, Floccari. Allenatore: Semplici

STADIO: Luigi Ferraris