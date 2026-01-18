Bologna-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Bologna-Fiorentina di Domenica 18 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

BOLOGNA – Domenica 18 gennaio alle ore 15, allo Stadio “Renato Dall’Ara”, andrà in scena Bologna-Fiorentina, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026

La vigilia è stata segnata da un lutto che ha colpito profondamente l’ambiente viola: la scomparsa di Rocco Commisso, proprietario del club per sei anni e mezzo. Nonostante il dolore e il clima di grande commozione, si è deciso di scendere comunque in campo, trasformando la partita in un’occasione per onorare la sua memoria.

Il Bologna torna a respirare dopo settimane complicate e lo fa nel momento più delicato della stagione. La vittoria per 3-2 sul Verona, arrivata giovedì, ha interrotto una striscia negativa di sette gare senza successi in campionato, periodo che aveva incrinato certezze e ambizioni, soprattutto dopo la delusione della finale di Supercoppa Italiana persa a dicembre. I tre punti hanno rimesso in moto la corsa europea dei rossoblù, ora ottavi con 30 punti, frutto di 8 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte, 29 gol fatti e 22 subiti).

Dall’altra parte la Fiorentina continua a lottare per uscire dalla zona calda. Dopo il pareggio in extremis con il Milan (1-1) e quello precedente con la Lazio (2-2), la squadra di Paolo Vanoli ha visto sfumare due vittorie pesantissime nei minuti finali. La Viola resta diciottesima con 14 punti (2 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte, 21 gol segnati e 31 subiti), ma il recente miglioramento è evidente: sei punti nelle ultime cinque partite e una striscia di tre gare senza sconfitte che rappresenta il miglior momento della stagione. Il problema resta il rendimento esterno, con appena due punti raccolti nelle ultime sette trasferte.

La gara di andata, lo scorso 26 ottobre, si é chiusa sul risultato di 2-2.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: BOLOGNA-FIORENTINA Domenica 18 gennaio dalle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle ore 15 la cronaca della partita.

Convocati

Verona

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Fiorentina

Balbo, Braschi Riccardo, Brescianini Marco, Christensen Oliver (p), Comuzzo Pietro, Cordeiro dos Santos Domilson, De Gea Quintana David (p), Fagioli Nicolò, Fazzini Jacopo, Fortini Niccolò, Gosens Robin Everardus, Gudmundsson Albert, Košpo Eman, Kouadio Eddy Nda Konan, Lezzerini Luca (p), Mandragora Rolando, Nicolussi Caviglia Hans, Ndour Cher, Parisi Fabiano, Piccoli Roberto, Pongračić Marin, Ranieri Luca, Sohm Simon Salomon Junior, Solomon Manor.

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Fontemurato. Il quarto uomo sarà Colombo. Al VAR ci sarà Gariglio, assistito da Maresca.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Il Bologna di Vincenzo Italiano dovrebbe presentarsi con il consueto 4-2-3-1, affidando i pali a Skorupski e proponendo una linea difensiva formata da Zortea, Casale, Heggem e Lykogiannis. In mezzo al campo agirà la coppia composta da Moro e Ferguson, mentre sulla trequarti spazio a Orsolini, Fabbian e Rowe, chiamati a supportare l’unica punta Dallinga. Tra gli assenti figurano Bernardeschi e Lucumi, mentre Cambiaghi è squalificato.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – La Fiorentina di Paolo Vanoli dovrebbe rispondere con un 4-1-4-1 molto compatto. Davanti al portiere De Gea ci sarà una difesa composta da Dodò, Comuzzo, Pongracic e Gosens. A protezione della retroguardia agirà Fagioli, con Parisi, Brescianini, Ndour e Gudmundsson schierati sulla linea dei quattro centrocampisti offensivi. In avanti, confermato Kean come riferimento centrale. Nessuno squalificato per i viola, mentre restano indisponibili Lamptey, Richardson e Sabiri.

Probabili formazioni di Bologna-Fiorentina

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore: Italiano

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Ndour, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: