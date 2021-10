Bologna – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Bologna – Lazio del 3 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la settima giornata di Serie A

BOLOGNA – Domenica 3 ottobre alle ore 12.30 si giocherà Bologna – Lazio, incontro valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Mihajlovic che viene dalla sconfitta esterna contro l’Empoli ed in classifica occupa la nona posizione, insieme a Torino e Juventus, con 8 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Sarri che è reduce dal successo casalingo contro il Lokomotiv Mosca in Europa League. In campionato, la Lazio viene dalla vittoria nel derby contro la Roma ed in classifica occupa il sesto posto, insieme all’Atalanta, con 11 punti. Sono 154 i precedenti tra le due squadre con il bilancio favorevole al Bologna che ha raccolto 57 successi contro le 54 vittorie della Lazio, 43 i pareggi. La sfida verrà diretta dal signor Massa della sezione di Imperia.

QUI BOLOGNA – Mihajlovic dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Skorupski in porta, pacchetto difensivo composto da Bonifazi, Medel e Theate. A centrocampo Dominguez e Svanberg in cabina di regia con De Silvestri e Djiks sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Soriano e Barrow alle spalle di Arnautovic.

QUI LAZIO – Sarri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Reina tra i pali, reparto arretrato formato da Marusic e Hysaj sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Luiz Felipe e Acerbi. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre in attacco tridente offensivo con Felipe Anderson e Pedro alle spalle di uno tra Muriqi e Immobile.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Dijks; Soriano, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. Allenatore: Sarri

STADIO: Renato Dall’Ara

L’incontro Bologna – Lazio, valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN e Sky Sport Calcio (canale 202). Per quanto riguarda la prima opzione, per fruire della diretta televisiva basterà accedere all’app di DAZN sulla propria smart tv oppure collegare un normale televisore a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire Stick o Google Chromecast oppure ad una console come PlayStation (4/5) o Xbox (One, S, X). Per quanto riguarda Sky, invece, basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport 4k (numero 213 del satellite). L’app di DAZN è disponibile anche per supporti come smartphone e tablet, oppure per la diretta streaming è possibile accedere al sito tramite il proprio computer. Sky invece offre la possibilità dello streaming tramite l’app – gratuita per gli abbonati e presente sui dispositivi citati in precedenza – di Sky Go . Un’ulteriore opzione è data da NOW : servizio on demand di Sky che consente di vedere eventi come le partite di Serie A acquistando il pacchetto ‘Sport’.