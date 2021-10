Le formazioni ufficiali di Bologna – Lazio del 3 ottobre 2021, incontro valido per la settima giornata della Serie A

BOLOGNA – Tra poco andrà in scena il match Bologna – Lazio, incontro valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Per quanto riguarda il capitolo formazioni, di seguito quelle probabili: formazioni ufficiali a partire dalle ore 11:30. Diretta live sul nostro sito a partire dalle ore 12:30.

CRONACA CON COMMENTO IN TEMPO REALE

Le probabili formazioni di Bologna – Lazio

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Barrow, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. Allenatore: Sarri

STADIO: Renato Dall’Ara