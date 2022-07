Amichevole Bologna – Settaurense: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bologna – Settaurense di Domenica 10 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole pre campionato dei rossoblù

PINZOLO – Domenica 10 luglio, al Campo Pineta di Pinzolo, il Bologna affronterà nella sua prima amichevole stagionale la Settaurense, formazione che milita nel campionato trentino di Promozione. I biglietti per assistere all’incontro potranno essere acquistati online sul circuito Vivaticket. Le casse dello stadio apriranno invece alle 14. Costo: 10 euro intero, 5 euro ridotto fino a 8 anni. Itesserati Centro Bologna Clubs e gli abbonati al BFC delle stagioni 2021-22 e 2022-23 godono di uno sconto del 50%.

Dopo il triangolare che domenica prossima li vedrà impegnati contro oinzolo Val Rendena e Castiglione delle Stiviere, i felsinei voleranno in Olandain tourneé per partecipare ad alcune amichevoli di lusso contro avversari locali: Az Alkmaar il 20 luglio e Twente tre giorni dopo. Sarà Bologna – Cosenza la sfida valida per i Trentaduesimi di Finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023, con il match che vedrà il fischio d’inizio alle 18 di lunedì 8 agosto sul terreno dello Stadio Dall’Ara. L’esordio in campionato é previsto, invece, per domenica 14 agosto alle 18 all’Olimpico contro la Lazio. Tra le operazioni di mercato più rilevanti finora effettuate dalla società rossoblù ci sono l’arrivo dal Cagliari del difensore Lykogiannis e la cessione di Hickey al Brentford.

Tabellino in tempo reale

Presentazione del match

QUI BOLOGNA – Per l’occasione il Bologna potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Bardi tra i pali e difesa a tre composta da Bonifazi, Binks e Amey. In cabina di regia Schouten con Aebischer e Dominguez; sulle corsie esterne Dijks e De Silvestri. Davanti Barrow e Raimondo.

La probabile formazione del Bologna

Probabile formazione Bologna (3-5-2): Bardi, Bonifazi, Binks, Amey, Dijks, Aebischer, Schouten, Domingue, De Silvestri, Barrow, Raimondo. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro non sarà trasmesso in televisione ma potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook del Bologna.