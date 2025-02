Bologna-Torino: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Bologna-Torino di Venerdì 14 febbraio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

BOLOGNA – Venerdì 14 febbraio, alle ore 20.45, allo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna, andrà in scena Bologna-Torino, anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

I felsinei sono reduci dal pari esterno a reti bianche contro il Lecce e sono ottavi con 38 punti, frutto di nove vittorie, undici pareggi e tre sconfitte, trentacinque gol fatti e ventisette subiti. I granata, dopo l’1-1 casalingo, sono undicesimi con 28 punti, frutto di sei vittorie, dieci pareggi e otto sconfitte, venticinque gol fatti e ventotto subiti. Nelle ultime cinque sfide il Bologna ha collezionato nove punti mentre il Torino ne ha raccolti sette.

Sono centocinquantanove i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di cinquantadue vittorie per il Bologna, quarantasette pareggi e cinquantanove affermazioni per il Torino. All’andata lo scorso 21 dicembre cinsero i felsinei con il risultato di 0-2.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BOLOGNA-TORINO]

BOLOGNA:. A disposizione:



TORINO:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Mondin e Raspollini e dal quarto ufficiale Alberto Santoro. Al VAR ci sarà Federico Dionisi, AVAR Rosario Abisso.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Assenti per infortunio Aebischer, Ferguson, Odgaard e Orsolini. Italiano dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1, con Skorupski tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Lucumì e Beukema e sulle fasce da Calabria e Miranda. In mediana Freuler e Pobega. Tra le linee Fabbian, di supporto all’unica punta Castro; ai lati Ndoye e Dominguez.

COME ARRIVA IL TORINO – Indisponibili Ilkhan, Njie, Schuurs e Zapata. squalificato Ricci. Vanoli dovrebbe rispondere con il modulo speculare con Milinkovic-Savic tra i pali e con un reparto arretrato completato da Walukiewicz, Coco, Maripan e Sosa. In mediana Casadei e Linetty. Unica punta Adams, supportata da Vlasic; ai lati Lazaro e Karamoh.

Le probabili formazioni di Bologna-Torino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Sosa; Casadei, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. Allenatore: Vanoli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: