Bologna – Udinese 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bologna – Udinese del 24 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A

BOLOGNA – Domenica 24 aprile, alle ore 15, allo Stadio “Dall’Ara”, si affronteranno Bologna e Udinese per la trentaquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I felsinei sono reduci dal pareggio esterno per 1-1 contro la Juventus e sono tredicesimi con 38 punti e con un cammino di dieci vittorie, otto pareggi e quattordici sconfitte con trentacinque gol fatti e quarantacinque subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto due volte, pareggiato due e perso una siglando una rete e subendone cinque. I friulani vengono dalla sconfitta casalinga di misura contro la Salernitana, e sono dodicesimi con 39 punti, frutto di nove vittorie, dodici pareggi e undici sconfitte e con cinquantasette reti realizzate e cinquanta incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre partite vinte e due perse con dodici reti siglate e sei incassate. Sono trentasei i precedenti tra le due compagini con il bilancio di otto successi del Bologna, dieci pareggi e otto affermazioni dell’Udinese. La gara di andata, lo scorso 17 ottobre, finì 1-1.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: BOLOGNA - UDINESE 1-1 (INTERVALLO) PRIMO TEMPO 45' si chiude senza recupero il primo tempo tra Bologna e Udinese, 1-1 all'intervallo. Botta e risposta tra Hickey e Udogie, risultato sostanzialmente giusto per quanto visto al momento. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 43' scambio tra Success e Deulofeu con quest'ultimo fermato in offside 42' dall'altra parte ripartenza Udinese con il tentativo alto di Molina da fuori area 41' verticalizzazione con il contagiri di Soriano per lo scatto di Barrow che arriva a calciare dai 25 metri ma troppo centrale per impensierire a terra Silvestri 36' cambio campo errato di Svanberg, palla in fallo laterale per i bianconeri 32' spunto di Deulofeu che si gira bene e in area dalla destra calcia alto 30' rete annullata per offside a Orsolini: imbucata di Svanberg per il compagno lesto in area a colpire sul primo palo Silvestr. Giallo a Perez che diffidato salterà il prossimo turno. Punito un intervento su Svanberg, l'arbitro torna sui suoi passi e assegna una punizione al Bologna: palla dentra preda del portiere in uscita 25' UDOGIE!!! PAREGGIO DELL'UDINESE!!! Azione ben costruita da Deulofeu che imbuca in area Success, bravo a rimorchio per il compagno e tocco di esterno molto elegante sul primo palo da due passi 22' palla gol per Molina che in area si trova a tu per tu con Bardi, bravo a intervenire in uscita! 20' intervento falloso di Arslan a centrocampo su Dominguez che si rialza un pò dolorante 16' bella giocata di Orsolini che si sposta la palla sul sinistro, Udogie interviene in ritardo provocando una punizione. Lo stesso Orsolini alla battuta: palla a centroarea allontana dalla difesa 13' possesso palla dell'Udinese, cross basso di Molina dove l'arbitro vede un fallo di Molina su Binks bravo a giocare in anticipo 10' buon inserimento di Hickey nello scambio con Barrow, intevento falloso di Becao 8' punizione conquista dall'Udinese, alla battuta Deulofeu sulla trequarti. Palla lunga sul secondo palo per Marì che colpisce alto ma traiettoria molto complicata per il difensore 6' HICKEY!!! BOLOGNA IN VANTAGGIO!!! Bella manovra dei rossoblù con De Silvestri che crossa su Barrow, scarico per Svanberg e tocco corto per il giocatore, ingresso in area e diagonale preciso all'angolino destro 4' primo angolo conquistato dal Bologna: lancio di Bonifazi per De Silvestri ma Perez salva. Su corner palla rimessa in area da Soriano ma nulla di fatto 3' chiusura di Marì su verticalizzazione di Soriano per De Silvestri 2' pescato in offside Success bravo a vedere l'inserimento in area di Makengo e pallonetto davanti al portiere alto Partiti! Calcio d'avvio battuto dall'Udinese nella classica maglia bianconera, Bologna in quella rossoblù Ci siamo! Bologna e Udinese fanno adesso il loro ingresso in campo. Prepariamoci a seguire il match assieme Fase di riscaldamento ultimata da parte delle due squadre che a breve saranno in campo per la partita Cari lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Bologna - Udinese. Dalle ore 15 seguiremo la sfida del Dall'Ara. Mihialovic deve fare a meno di Skorupski tra i pali che si va a sommare alle pesanti assenze per squalifica dei vari Medel, Soumaro e Arnautovic. Per Cioffi non c'è invece Pereyra che non ha recuperato da un affaticamento muscolare. TABELLINO BOLOGNA (3-5-2): Bardi; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Soriano, Hickey; Orsolini, Barrow. A disposizione: Skorupski, Falcinelli, Dijks, Kasius, Mbaye, Rojas, Sansone N., Santander, Schouten, Vignato, Viola. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga) UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Jajalo, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy. Allenatore: Cioffi. Reti: al 6' pt Hickey, al 25' pt Udogie Ammonizioni: Perez Recupero:

Formazioni ufficiali di Bologna – Udinese

BOLOGNA (3-5-2): Bardi; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Soriano, Dijks; Orsolini, Barrow. A disposizione: Skorupski, Falcinelli, Hickey, Kasius, Mbaye, Rojas, Sansone N., Santander, Schouten, Vignato, Viola. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga)

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Jajalo, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy. Allenatore: Cioffi.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Alberto Santoro di Messina, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Preti. Quarto uomo Robilotta. Al Var Abbattista, mentre suo assistente sarà Di Paolo.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – Mihajlovic, ancora ricoverato per la cura della leucemia, dovrà rinunciare agli squalificati Arnautovic, Medel e Soumaoro e all’infortunato Kingsley. Probabile modulo 3-4-2-1, con Skorupski in porta e difesa a tre composta da Bonifazi, Binks e Theate. In cabina di regia Schouten con Svanberg e Dijks; sulla trequarti Orsolini e Soriano, di supporto all’unica punta Barrow.

QUI UDINESE – Cioffi dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2 con Silvestri in porta e difesa composta da Becao, Pablo Marì e Perez. In cabina di regia Walace con Makengo e Arslan; sulle fasce Molina e Udogie. Coppia di attacco composta da Success e Deulofeu.

Le probabili formazioni di Bologna – Udinese

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Orsolini, Soriano; Barrow. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga)

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. Allenatore: Cioffi.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Bologna – Udinese, valido per la trentaquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.