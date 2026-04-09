BPER rinnova la partnership con FIPAV fino al 2028

BPER rinnova l’accordo con FIPAV fino al 2028 e sarà Official Partner di CEV EuroVolley 2026. Nuove iniziative per società e tifosi

BPER rafforza il proprio impegno nel mondo della pallavolo italiana rinnovando fino al 2028 la partnership con la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) in qualità di banca ufficiale. Un accordo che si amplia ulteriormente con il ruolo di “CEV EuroVolley 2026 – Men’s Edition Official Partner”, in vista della 34ª edizione del Campionato Europeo Maschile che si svolgerà in Italia dal 10 al 26 settembre 2026, con tappe a Napoli, Modena, Torino e Milano.

L’istituto conferma così una collaborazione a 360 gradi che abbraccia l’intero movimento pallavolistico: dal vertice internazionale fino alle attività di base. BPER è infatti partner del Campionato Italiano di Beach Volley, del Trofeo dei Territori e delle Regioni e delle Finali Nazionali Giovanili.

Test match targati BPER nel 2026

Nel corso del 2026 tre incontri delle Nazionali saranno intitolati alla banca:

14 maggio – Biella : Italia Femminile vs Francia

: Italia Femminile vs Francia 15 maggio – Novara : Italia Femminile vs Francia

: Italia Femminile vs Francia 31 maggio – Bergamo: Italia Maschile vs Turchia

Un modo per avvicinare ulteriormente il pubblico alle squadre azzurre e valorizzare il percorso di preparazione ai grandi appuntamenti internazionali.

Una partnership che sostiene territori, giovani e società sportive

L’accordo rinnovato punta a consolidare il ruolo sociale ed educativo della pallavolo, in linea con l’impegno istituzionale di BPER verso lo sviluppo dei territori e delle nuove generazioni. Accanto ai grandi eventi, la banca lancia l’iniziativa “Il gioco di squadra ti premia”, dedicata alle società affiliate FIPAV.

Il progetto permette ai club di ottenere materiali sportivi utili – dai palloni alle borse mediche, fino a simulatori di muro e spara‑palloni – grazie al coinvolgimento di atleti, dirigenti, famiglie e sostenitori.

Come partecipare

Le società possono registrarsi sulla piattaforma iniziative.bper.it dal 9 aprile al 31 maggio .

dal . Dal 4 maggio, supporter e clienti potranno contribuire indicando la società di riferimento e completando le attività previste, accumulando punti utili per l’assegnazione dei materiali.

Per informazioni è possibile scrivere a eurovolley2026@bper.it.