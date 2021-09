Brescia – Crotone 1-0: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Brescia – Crotone del 17 settembre in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la quarta giornata di Serie B

BRESCIA – Questa sera alle ore 20:30 andrà in scena Brescia–Crotone, il secondo anticipo di Serie B. Le due squadre, partite con simili ambizioni, vivono momenti diametralmente opposti e la classifica ne è soltanto lo specchio. Il Brescia, infatti, occupa la prima posizione a punteggio pieno, grazie alle vittorie con Ternana, Cosenza ed Alessandria. Il morale è a mille, perché i ragazzi di Pippo Inzaghi registrano il miglior attacco e la seconda miglior difesa del torneo. Di contro, il Crotone di Modesto, partito a rilento e reduce dal pareggio interno per 1-1 contro la Reggina. La classifica recita quindicesima posizione a quota 2 punti, con sette gol subiti in tre partite. Ci si aspetta una decisa reazione e quella di stasera è un’occasione da non sciupare, per inviare un serio messaggio al campionato. Si affrontano, tra l’altro, due fra gli allenatori più giovani del campionato che avranno voglia di dimostrare il proprio valore e quello dell’intera squadra. E’ Brescia-Crotone, Inzaghi contro Modesto, chi la spunterà?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: BRESCIA-CROTONE 1-0 45' Intervento da cartellino giallo per Ahmad Benali 35' Gol per Brescia con Mehdi Léris che realizza, assist di Rijad Bajić. Adesso siamo sul risultato di 1 a 0 30' Cartellino di color giallo per Aleš Matějů 24' L'arbitro non esita ad estrarre il giallo all'indirizzo di Ionuţ Nedelcearu 1' Partito il match tra Brescia e Crotone!



Gentili amici di Calciomagazine benvenuti alla diretta della gara Brescia - Crotone

BRESCIA: Jesse Joronen; Aleš Matějů, Massimiliano Mangraviti, Andrea Cistana, Tom van de Looi, Filip Jagiełło, Massimo Bertagnoli, Mattéo Tramoni, Marko Pajač, Mehdi Léris, Rijad Bajić. A disposizione: Oscar Linnér, Fran Karačić, Jhon Chancellor, Andrea Papetti, Emanuele Ndoj, Nikolas Špalek, Jakub Łabojko, Michele Cavion, Dimitri Bisoli, Giacomo Olzer, Rodrigo Palacio, Stefano Moreo. Allenatore: Filippo Inzaghi.



CROTONE: Marco Festa; Nehuén Paz, Simone Canestrelli, Ionuţ Nedelcearu, Vasile Mogoș, Miloš Vulić, Nahuel Estévez, Ahmad Benali, Salvatore Molina, Augustus Kargbo, Mirko Marić. A disposizione: Nikita Contini, Gianluca Saro, Giuseppe Cuomo, Santiago Visentin, Davide Mondonico, Marco Sala, Godfred Donsah, Niccolò Zanellato, Pasquale Giannotti, Thomas Schirò, Samuele Mulattieri, Brian Oddei. Allenatore: Francesco Modesto.



Reti: al 35' pt Mehdi Léris.



Ammonizioni: al 30' pt Aleš Matějů (BRE), al 24' pt Ionuţ Nedelcearu (CRO).









La presentazione del match

QUI BRESCIA – Inzaghi si schiera secondo i canoni del 4-3-3. In porta Joronen, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Mateju, Cistana, Chancellor e Pajac. A centrocampo Leris, Van De Looi e Jagiello. In avanti Palacio, Bajic ed Ayé.

QUI COSENZA – Modesto risponde con il 3-4-2-1. Tra i pali spazio a Contini, davanti a lui Nedelcearu, Mondonico e Paz. Sugli esterni Mogos e Sala, mentre al centro del campo agiranno Benali ed Estevez. Sulla trequarti Oddei e Juwara a supporto di Maric.

Le probabili formazioni di Brescia – Cosenza

BRESCIA (4-3-3): Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac; Leris, Van De Looi, Jagiello; Palacio, Bajic, Ayé. Allenatore: Inzaghi

CROTONE (3-4-2-1): Contini; Nedelcearu, Mondonico, Paz; Mogos, Benali, Estevez, Sala; Oddei, Juwara; Maric. Allenatore: Modesto

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per questa sera alle ore 20:30, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Sky Sport e DAZN. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.