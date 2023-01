Brescia – Frosinone: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Brescia – Frosinone di Domenica 22 gennaio 2023: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023

BRESCIA – Domenica 22 gennaio 2023, allo Stadio “Mario Rigamonti”, con calcio d’inizio alle ore 16.15, il Brescia affronterà il Frosinone nel posticipo della ventunesima giornata, seconda del girone di ritorno, del campionato di Serie B 2022-2023. Le Rondinelle si trovano al tredicesimo posto a quota 25 in classifica, frutto di sei vittorie e sette pareggi, sette le sconfitte con venti gol all’attivo e ventisette al passivo: nel turno precedente hanno perso di misura a Bolzano contro il Sudtirol. I ciociari vengono dal successo casalingo per 2-1 contro il Modena; sono primi con 42 punti e con un percorso di tredici partite vinte, tre pareggiate e quattro perse, trenta reti realizzate e dodici incassate. In panchina é stato richiamato Clotet dopo la breve parentesi di Aglietti, durata soltanto ventisei giorni. All’andata ci fu la netta vittoria del Frosinone col risultato di 3-0. La direzione di gara è stata affidata al Signor Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. Gli assistenti designati saranno il signor Fabiano Preti di Mantova e Marco Bresmes di Bergamo. Il Quarto Uomo sarà il signor Giuseppe Collu di Cagliari. Al Var è stato designato il signor Paolo Mazzoleni di Bergamo, Avar il signor Salvatore Longo di Paola (Cs).

Tabellino in tempo reale

Presentazione del match

QUI BRESCIA – Clotet dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2 con Lezzerini tra i pali e con una retroguardia formata dalla coppia centrale Adorni-Mangraviti e a Karacic e Huard sulle fasce. In mezzo al campo Bisoli, Galazzi eVan de Looi. Davanti Moreo e Ayé, supportati dll’unico trequartista Ndoy.

QUI FROSINONE – Grosso dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-1 con Turati tra i pali e con una difesa a quattro composta al centro da Kalaj e Ravanelli e sulle fasce da Oyono e Frabotta. In mediana Mazzitelli e lulic. Sulla trequarti Insigne, Rodhen e Caso, di supporto all’unica punta Moro

Le probabili formazioni di Brescia – Frosinone

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini, Karacic, Adorni, Mangraviti, Huard, Bisoli, Galazzi, Van De Looi, Ndoy Moreo, Aye. Allenatore: Josep Clotet Ruiz.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati, Oyono, Ravanelli, Kalaj, Frabotta, Mazzitelli, Lulic, Insigne, Rodhen, Caso, Moro. Allenatore: Fabio Grosso.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport (canale 251 satellite), su Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart