Fidelis Andria – Taranto 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fidelis Andria – Taranto di Domenica 22 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 23° giornata di Serie C – Girone C

ANDRIA – Domenica 22 gennaio 2023 , alle ore 17:30 il Taranto farà visita alla Fidelis Andria per derby tutto pugliese valido per la giornata 23 del campionato Serie C – Girone C . Le due squadre si affrontano nuovamente, ricordiamo che nell’ultima circostanza il Taranto ha colto il successo con il risultato di 2-1 . Nella gara d’andata furono gli ospiti a sbloccare al 13′ della ripresa con Candellori quindi prima Guida al 17′ e al 35′ ha ribaltato l’esito della stessa. Appuntamento allo stadio Stadio Degli Ulivi dove il match sarà sotto la direzione dell’arbitro Kevin Bonacina di Bergamo. Sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Cerilli di Latina e Stefano Franco di Padova; quarto ufficiale Abdoulaye Diop di Treviglio. I bookmakers ripongono molta fiducia nella Fidelis Andria , quotando la vittoria a 1.93 mentre il pareggio è dato a 3.15 e la sconfitta a 3.95. La Fidelis Andria , nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte; ha segnato 2 reti e ha subito 9 . Il bilancio del Taranto é invece di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5; 3 reti fatte e 2 subite. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo match sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Un’ora prima invece saranno disponibili le formazioni ufficiali per scoprire insieme le mosse dei due allenatori. Ricordiamo che in Serie C – Girone C guida in classifica la squadra Catanzaro con 60 punti a seguire Crotone con 54, Pescara con 39 e Audace Cerignola 34.

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FIDELIS ANDRIA – TARANTO]

FIDELIS ANDRIA: Arrigoni A., Bolsius D., Candellori K., Ciotti P., Dalmazzi A., De F. C., Delvino F., Ekuban J., Finizio M., Paolini S., Vandelli F. (Portiere). A disposizione: Alba G., Borg J., Djibril M., Mariani D., Marino A., Mercurio G., Milillo A., Orfei A., Pavone F., Savini A. (Portiere), Tulli G., Urso F., Ventola D., Zenelaj E.



TARANTO: Antonini Lui M., Bifulco A., Ferrara A., Formiconi G., Manetta M., Mastromonaco G., Mazza L., Provenzano A., Romano A., Semprini M., Vannucchi G. (Portiere). A disposizione: Canalicchio N., Caputo G. (Portiere), Diaby A., Labriola V., La Monica G., Loliva A. (Portiere), Romano G., Rossetti S.



Reti:



Ammonizioni: al 38' pt Ferrara A. (Taranto).

Arrigoni A., Bolsius D., Candellori K., Ciotti P., Dalmazzi A., De F. C., Delvino F., Ekuban J., Finizio M., Paolini S., Vandelli F. (Portiere).Alba G., Borg J., Djibril M., Mariani D., Marino A., Mercurio G., Milillo A., Orfei A., Pavone F., Savini A. (Portiere), Tulli G., Urso F., Ventola D., Zenelaj E.Antonini Lui M., Bifulco A., Ferrara A., Formiconi G., Manetta M., Mastromonaco G., Mazza L., Provenzano A., Romano A., Semprini M., Vannucchi G. (Portiere).Canalicchio N., Caputo G. (Portiere), Diaby A., Labriola V., La Monica G., Loliva A. (Portiere), Romano G., Rossetti S.al 38' pt Ferrara A. (Taranto).

Formazioni ufficiali

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Vandelli; Delvino, De Franco, Dalmazzi; Finizio, Paolini, Arrigoni, Candellori, Ciotti; Ekuban, Bolsius. A disposizione: Savini, Mariani, Orfei, Ventola, Urso, Mercurio, Borg, Djibril, Zenelaj, Pavone, Alba, Milillo, Tulli, Mario. Allenatore: Trocini.

TARANTO (3-5-2): Vannucchi; Manetta, Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Mazza, Provenzano, Antonio Romano, Ferrara: Semprini, Bifulco. A disposizione: Loliva, Caputo, Diaby, Labriola, Rossetti, Chapi Romano, Canalicchio, La Monica. Allenatore: Capuano.

I convocati del Taranto

Portieri: Vannucchi, Loliva, Caputo

Difensori: Manetta, Antonini, Canalicchio, Ferrara, Formiconi

Centrocampisti: Provenzano, Mastromonaco, Romano G., Romano A., Mazza, Diaby, Labriola

Attaccanti: La Monica, Rossetti, Semprini, Bifulco

Probabili formazioni

FIDELIS ANDRIA (4-2-3-1): Vandelli; Mariani, Dalmazzi, Delvino, Finizio; Candellori, Arrigoni; Bolsius, Urso, Pavone; Ekuban. Allenatore: Trocini

TARANTO (3-5-2): Vannucchi; Formiconi, Antonini, Manetta; Ferrara, Provenzano, Labriola, Romano A., Mastromonaco; La Monica, Rossetti. Allenatore: Capuano

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Fidelis Andria – Taranto , valevole per la giornata 23 del campionato Serie C – Girone C , sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eleven Sport per tutti gli abbonati. Sarà visibile anche per gli abbonati DAZN in streaming. Il match, però, sarà trasmesso anche sul canale Antenna Sud 14 in chiaro per gli abitanti di Puglia e Basilicata.

Info biglietti

Per l’accesso allo Stadio “Degli Ulivi”, oltre al biglietto, il tifoso deve portare con se il documento di riconoscimento in corso di validità. I minori di anni 10, pur non pagando l’ingresso, possono accedere all’impianto solo se accompagnati ed in possesso di titolo d’accesso. Per il derby sono stati applicati degli sconti per i settori Curva Nord e Tribunale Laterale e ingresso gratuito per le donne purchè con titolo di ingresso ritirato presso il botteghino dello Stadio.

PREZZI BIGLIETTI

• Tribuna Centrale 40€ / Under16-Over65-Donne 30€

• Tribuna Laterale 15€ / Under16-Over65 10€ / Under 10 e donne gratis (diritti di prevendita compresi nel prezzo del biglietto)

• Curva Nord 10€ / Under16-Over65 5€ / Under 10 e donne gratis (diritti di prevendita compresi nel prezzo del biglietto)

• Ospiti Prezzo unico 13€

Prezzi dei biglietti di Tribuna centrale e ospiti esclusi di diritti di prevendita

PUNTI DI PREVENDITA VIVATICKET

• Botteghino Lato Tribuna Stadio “Degli Ulivi” ven 17-20 / sab 9,30-12,30 | 17-20 / dom 9,30-12,30 | 14-15.

• “Non solo caffè food” – via Antonio Da Villa, 4.

• Tabaccheria del Corso – Corso Cavour, 79.

• Agenzia Erredì, via Verdi 87.