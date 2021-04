Brescia – Pescara: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Brescia – Pescara del 10 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentatreesima giornata di Serie B

BRESCIA – Sabato 10 aprile alle ore 14 andrà in scena Brescia – Pescara, incontro valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Da una parte ci sono le Rondinelle che sono reduci dal beffardo pareggio esterno contro la Reggiana ed in classifica occupano la nona posizione con 43 punti. Dall’altra parte troviamo gli abruzzesi che sono reduci dall’ottimo pareggio esterno contro il Monza ed in classifica occupano il penultimo posto con 27 punti, -4 da Reggiana e Ascoli.

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

Sabato 10 aprile alle ore 13 le formazioni ufficiali, dalle 14 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI BRESCIA – Clotet dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-2-1 con Joronen in porta, pacchetto difensivo composto da Mateju e Martella sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Cistana e Mangraviti. A centrocampo Labojko in cabina di regia con Bjarnason e Ndoj mezze ali mentre davanti spazio a Spalek e Ragusa alle spalle di Aye.

QUI PESCARA – Grassadonia dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Fiorillo tra i pali, pacchetto arretrato composto da Bellanova e Masciangelo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Sorensen e Scognamiglio. A centrocampo Busellato in cabina di regia con Dessena e Machin mezze ali mentre davanti spazio a Maistro alle spalle del tandem offensivo composto da Odgaard e Ceter.

Le probabili formazioni di Brescia – Pescara

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Martella; Bjarnason, Labojko, Ndoj; Spalek, Ragusa; Aye. Allenatore: Clotet

PESCARA (4-3-1-2): Fiorillo; Bellanova, Sorensen, Scognamiglio, Masciangelo; Dessena, Busellato, Machin; Maistro; Odgaard, Ceter. Allenatore: Grassadonia

STADIO: Mario Rigamonti

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Brescia – Pescara, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.