Cagliari – Cremonese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cagliari – Cremonese del 28 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il terzo turno di Coppa Italia

CAGLIARI – Nel primo pomeriggio di mercoledì 28 ottobre, alle ore 14:30, avrà luogo Cagliari – Cremonese, match valevole per il terzo turno della Coppa Italia 2020/2021. Da una parte, troviamo i padroni di casa che arrivano dal successo nella massima divisione italiana raccolto alla quinta giornata, fra le mura di casa, con il risultato di 4-2 contro il Crotone. La compagine sarda occupa attualmente l’undicesima piazza della Serie A con sette punti ed ha ottenuto due vittorie negli ultimi due incontri. La Cremonese, invece, ha giocato il suo ultimo incontro nel campionato cadetto italiano senza riuscire a trovare la vittoria nel match disputato fuori casa con il Lecce e terminato con il risultato di 2-2. La formazione lombarda si trova al sedicesimo posto della Serie B a quota tre punti dopo quattro giornate.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – Qualche cambio rispetto all’ultima, vittoriosa gara di campionato per Di Francesco che manderà in campo i suoi col 4-2-3-1 con Vicario in porta ed una linea di difesa a quattro con Faragò, Pisacane, Klavan e Tripaldelli. A centrocampo Oliva in cabina di regia affiancato da Caligara in mezzo al campo. Il trio offensivo composto da Ounas, João Pedro e Luvumbo si muoverà in rifinitura alle spalle di Pavoletti, nuovamente tra i titolari, che sarà l’unico terminale offensivo.

QUI L.R. VICENZA – I lombardi, allenati dal tecnico Bisoli, dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Volpe tra i pali, reparto difensivo composto da Zortea e Valeri sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Terranova e Ravanelli. A centrocampo Castagnetti in cabina di regia con Valzania e Deli in posizione di mezze linee ali. Infine davanti agirà il tandem formato da Strizzolo e Ceravolo sostenuto da Gaetano che spazierà sulla trequarti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cagliari – Cremonese, valevole per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020/2021, non verrà trasmessa in diretta televisiva ed in chiaro dalla RAI. La televisione pubblica, che detiene i diritti del torneo nazionale, non ha inserito questa gara nella propria programmazione.

Le probabili formazioni di Cagliari – Cremonese

CAGLIARI (4-2-3-1): Vicario; Faragò, Pisacane, Klavan, Tripaldelli; Caligara, Oliva; Ounas, João Pedro, Luvumbo; Pavoletti. Allenatore: Di Francesco

CREMONESE (4-3-1-2): Volpe; Zortea, Terranova, Ravanelli, Valeri; Valzania, Castagnetti, Deli; Gaetano; Strizzolo, Ceravolo. Allenatore: Bisoli.

STADIO: Sardegna Arena di Cagliari