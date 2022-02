Cagliari – Napoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cagliari – Napoli del 21 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022

CAGLIARI – Lunedì 21 febbraio alle ore 19, nella cornice dell’Unipol Domus, andrà in scena Cagliari – Napoli, primo posticipo della ventiseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. Il Cagliari viene dal pareggio esterno per 1-1 contro l’Empoli ed é terzultimo, a pari merito con il Venezia, con 21 punti, frutto di quattro vittorie, nove pareggi e dodici sconfitte con venticinque gol fatti e quarantasei subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto una volta, pareggiato due e perso due siglando cinque reti e subendone sei. La squadra dell’ex Mazzarri é in cerca di punti preziosi per la lotta per non retrocedere. Di fronte troverà il Napoli, dalle ambizioni diametralmente opposte e reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro l’Inter. É terzo, a due sole lunghezze dalla capolista Milan, a quota 53 punti, con un cammino di sedici partite vinte, cinque pareggiate e quattro perse cinquantasei reti realizzate e diciassette incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con undici gol fatti e sette subiti. In settimana la squadra di Spalletti ha pareggiato per 1-1 al Neucamp di Barcellona contro la squadra di casa nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, con gol di Zielinski in risposta al vantaggio iniziale di Ferran Torres. Sono 35 i precedenti tra le due compagini, in terra sarda, con il bilancio di 9 successi dei rossoblù, 15 pareggi e 9 affermazioni dei partenopei. Il Cagliari non batte il Napoli in casa dal 19 aprile 2009All’ andata, lo scorso 26 settembre, il Napoli vinse 2-0.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: CAGLIARI - NAPOLI Lunedì 21 febbraio dalle ore 18.00 le formazioni ufficiali, dalle 19.00 la cronaca con commento in tempo reale della partita.

Biglietti

L’Unipol Domus aprirà al 75% della capienza, come da ultimo Decreto legge che annulla il precedente obbligo del 50%. Disponibili circa 4000 tagliandi in più. I biglietti, con prezzi a partire da 15€ nelle curve, saranno in vendita sul circuito TicketOne. Previste tre tariffe uniche, una per settore (curve 15 euro, distinti 25 euro, tribune 35 euro). A disposizione dei tifosi anche il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato e domenica, chiuso) e le ricevitorie autorizzate, con un sovrapprezzo di 3 euro sulle tariffe

L’arbitro

A dirigere il match sarà Simone Sozza di Seregno, coadiuvato da Filippo Meli di Parma e Alessandro Lo Cicero di Brescia. Quarto ufficiale Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Addetti al VAR Paolo Valeri della sezione di Roma 2 e Edoardo Raspollini di Livorno.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – Out Politano, Lobotka, Lozano e Anguissa; da valutare le condizioni di Osimhen. Spalletti dovrebbe affidarsi al modulo speculare con Ospina in porta e davanti a lui, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mezzo al campo Fabian Ruiz e Demme. Sulla trequarti Elmas, Zielinski e Insigne a supporto dell’unica punta Mertens.

Le probabili formazioni di Cagliari – Napoli

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Goldaniga, Obert; Bellanova, Grassi, Baselli, Marin, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Elmas, Zielinski, L. Insigne; Mertens. Allenatore: Spalletti

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Cagliari – Napoli, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.